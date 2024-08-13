Після перемоги в боротьбі за бронзову медаль Жан Беленюк залишив борцівки на килимі. Цим він підтвердив свій відхід зі спорту.

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Як Світлана Беленюк відреагувала на завершення кар'єри сина

Мама борця щиро сподівається, що він вже остаточно зав'язав зі спортом, оскільки хоче, щоб у сина налагодилося особисте життя.

Я хотіла б, щоб у нього налагодилося сімейне життя,

– зізналася Світлана.

Жан додав, що мама вже чекає на онуків і пообіцяв працювати над цим питанням.

Довідка. Жан Беленюк став першим в історії українським борцем, який виграв три Олімпійські нагороди: "золото" у Токіо-2020, "срібло" у Ріо-2016 та "бронзу" у Парижі-2024.

Відзначимо, що на момент завершення кар'єри Жану Беленюку виповнилося 33 роки.