После победы в борьбе за бронзовую медаль Жан Беленюк оставил борцовки на ковре. Этим он подтвердил свой уход из спорта.

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Как Светлана Беленюк отреагировала на завершение карьеры сына

Мама борца искренне надеется, что он уже окончательно завязал со спортом, поскольку хочет, чтобы у сына наладилась личная жизнь.

Я хотела бы, чтобы у него наладилась семейная жизнь,

– призналась Светлана.

Жан добавил, что мама уже ждет внуков и пообещал работать над этим вопросом.

Справка. Жан Беленюк стал первым в истории украинским борцом, который выиграл три Олимпийские награды: "золото" в Токио-2020, "серебро" в Рио-2016 и "бронзу" в Париже-2024.

Отметим, что на момент завершения карьеры Жану Беленюку исполнилось 33 года.