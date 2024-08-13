После победы в борьбе за бронзовую медаль Жан Беленюк оставил борцовки на ковре. Этим он подтвердил свой уход из спорта.
Читайте также Теперь картина закончена, – Беленюк похвастался полным комплектом олимпийских наград
Как Светлана Беленюк отреагировала на завершение карьеры сына
Мама борца искренне надеется, что он уже окончательно завязал со спортом, поскольку хочет, чтобы у сына наладилась личная жизнь.
Я хотела бы, чтобы у него наладилась семейная жизнь,
– призналась Светлана.
Жан добавил, что мама уже ждет внуков и пообещал работать над этим вопросом.
Отметим, что на момент завершения карьеры Жану Беленюку исполнилось 33 года.