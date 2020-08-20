Бывший нападающий "Динамо" Олег Саленко считает, что приглашение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевлян – это плевок в адрес болельщиков и бывших поколений динамовской команды.

Об этом он заявил в комментарии для Bookmakers Rating.

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Если в клубе могли пойти на это приглашение, значит, в "Динамо" точно происходит что-то не то. Если говорить о тренерских способностях румынского специалиста, то его так называемая эпоха закончилась, когда он возглавил питерский "Зенит". Когда есть свои умные специалисты, назначать главным тренером Луческу – это плевок в адрес бывших поколений динамовской команды. Но в первую очередь — в сторону болельщиков.

"Наверное, Луческу сейчас будет ставить свои условия, как это было в "Шахтере". Думаю, немало игроков "Динамо" будут настроены к наставнику не лучшим образом... Уже, наверное, пора, чтобы Игорь Суркис сам тренировал команду", — заявил Саленко.

Что известно о Луческу в "Динамо"?

"Мистер" возглавил киевлян 23-го июля, но через несколько дней подал в отставку из-за давления фанатов. Несмотря на это Луческу остался наставником "Динамо". Контракт заключен на 2 года с опцией продления.

Добавим, что фанаты "Динамо не слишком любезно встретили назначение Луческу на пост главного тренера киевлян.

Во время первой пресс-конференции Луческу президент киевлян Суркис заявил, что болельщики должны по-европейски смотреть на приглашение румынского тренера.

Из-за давления СМИ и болельщиков "Динамо" 27-го июля появилась информация, что Луческу подал в отставку. Впоследствии появилась информация, что Луческу остается в "Динамо".

28 июля ультрас киевского "Динамо" собрались возле клубного стадиона столичного клуба, где находился новый главный тренер команды Мирча Луческу. Они жгли файеры и кричали, что такое назначение является позором для клуба.