Суркис сам должен тренировать "Динамо", – экс-игрок киевлян о скандальном назначении Луческу
Бывший нападающий "Динамо" Олег Саленко считает, что приглашение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевлян – это плевок в адрес болельщиков и бывших поколений динамовской команды.
Об этом он заявил в комментарии для Bookmakers Rating.
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Если в клубе могли пойти на это приглашение, значит, в "Динамо" точно происходит что-то не то. Если говорить о тренерских способностях румынского специалиста, то его так называемая эпоха закончилась, когда он возглавил питерский "Зенит". Когда есть свои умные специалисты, назначать главным тренером Луческу – это плевок в адрес бывших поколений динамовской команды. Но в первую очередь — в сторону болельщиков.
"Наверное, Луческу сейчас будет ставить свои условия, как это было в "Шахтере". Думаю, немало игроков "Динамо" будут настроены к наставнику не лучшим образом... Уже, наверное, пора, чтобы Игорь Суркис сам тренировал команду", — заявил Саленко.
Что известно о Луческу в "Динамо"?
"Мистер" возглавил киевлян 23-го июля, но через несколько дней подал в отставку из-за давления фанатов. Несмотря на это Луческу остался наставником "Динамо". Контракт заключен на 2 года с опцией продления.
- Добавим, что фанаты "Динамо не слишком любезно встретили назначение Луческу на пост главного тренера киевлян.
- Во время первой пресс-конференции Луческу президент киевлян Суркис заявил, что болельщики должны по-европейски смотреть на приглашение румынского тренера.
- Из-за давления СМИ и болельщиков "Динамо" 27-го июля появилась информация, что Луческу подал в отставку. Впоследствии появилась информация, что Луческу остается в "Динамо".
- 28 июля ультрас киевского "Динамо" собрались возле клубного стадиона столичного клуба, где находился новый главный тренер команды Мирча Луческу. Они жгли файеры и кричали, что такое назначение является позором для клуба.
Что известно о Саленко?Единственную игру за сборную Украины сыграл 29 апреля 1992 года. Это был товарищеский матч со сборной Венгрии (1:3), первый матч в истории сборной Украины. ФИФА признала игру, проведенную Саленко за сборную Украины, неофициальной встречей на уровне сборных.
Перед футболистом встал выбор – продолжать играть за Украину или выступать в сборной России. Саленко выбрал последний вариант с учетом возможности выступить на чемпионате мира. Вместе с "Динамо" Саленко чемпион СССР 1990 года, обладатель "Золотой бутсы" чемпионата мира 1994 года.