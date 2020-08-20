Колишній нападник "Динамо" Олег Саленко вважає, що запрошення Мірчі Луческу на пост головного тренера киян – це плювок на адресу вболівальників і колишніх поколінь динамівської команди.

Про це він заявив у коментарі для Bookmakers Rating.

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Якщо в клубі могли піти на це запрошення, значить, в "Динамо" точно відбувається щось не те. Якщо говорити про тренерські здібності румунського фахівця, то його так звана епоха закінчилася, коли він очолив пітерський "Зеніт". Коли є свої розумні фахівці, призначати головним тренером Луческу – це плювок на адресу колишніх поколінь динамівської команди. Але в першу чергу — в бік вболівальників.

"Напевно, Луческу зараз буде ставити свої умови, як це було в "Шахтарі". Гадаю, чимало гравців "Динамо" будуть налаштовані до наставника не найкращим чином… Уже, напевно, пора, щоб Ігор Суркіс сам тренував команду", — заявив Саленко.

Що відомо про Луческу в "Динамо"?

"Містер" очолив киян 23-го липня, але через декілька днів подав у відставку через тиск фанатів. Попри це Луческу залишився наставником "Динамо". Контракт укладено на 2 роки з опцією продовження.

Додамо, що фанати "Динамо не надто люб'язно зустріли призначення Луческу на пост головного тренера киян.

Під час першої пресконференції Луческу президент киян Суркіс заявив, що вболівальники повинні по-європейському дивитися на запрошення румунського тренера.

Через тиск ЗМІ та вболівальників "Динамо" 27-го липня з'явилася інформація , що Луческу подав у відставку. Згодом з'явилася інформація, що Луческу залишається у "Динамо".

, що Луческу подав у відставку. Згодом з'явилася інформація, що Луческу залишається у "Динамо". 28 липня ультрас київського "Динамо" зібрався біля клубного стадіону столичного клубу, де перебував новий головний тренер команди Мірча Луческу. Вони палили фаєри та кричали, що таке призначення є ганьбою для клубу.