Суркіс сам має тренувати "Динамо", – ексгравець киян про скандальне призначення Луческу
Колишній нападник "Динамо" Олег Саленко вважає, що запрошення Мірчі Луческу на пост головного тренера киян – це плювок на адресу вболівальників і колишніх поколінь динамівської команди.
Про це він заявив у коментарі для Bookmakers Rating.
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Якщо в клубі могли піти на це запрошення, значить, в "Динамо" точно відбувається щось не те. Якщо говорити про тренерські здібності румунського фахівця, то його так звана епоха закінчилася, коли він очолив пітерський "Зеніт". Коли є свої розумні фахівці, призначати головним тренером Луческу – це плювок на адресу колишніх поколінь динамівської команди. Але в першу чергу — в бік вболівальників.
"Напевно, Луческу зараз буде ставити свої умови, як це було в "Шахтарі". Гадаю, чимало гравців "Динамо" будуть налаштовані до наставника не найкращим чином… Уже, напевно, пора, щоб Ігор Суркіс сам тренував команду", — заявив Саленко.
Що відомо про Луческу в "Динамо"?
"Містер" очолив киян 23-го липня, але через декілька днів подав у відставку через тиск фанатів. Попри це Луческу залишився наставником "Динамо". Контракт укладено на 2 роки з опцією продовження.
- Додамо, що фанати "Динамо не надто люб'язно зустріли призначення Луческу на пост головного тренера киян.
- Під час першої пресконференції Луческу президент киян Суркіс заявив, що вболівальники повинні по-європейському дивитися на запрошення румунського тренера.
- Через тиск ЗМІ та вболівальників "Динамо" 27-го липня з'явилася інформація, що Луческу подав у відставку. Згодом з'явилася інформація, що Луческу залишається у "Динамо".
- 28 липня ультрас київського "Динамо" зібрався біля клубного стадіону столичного клубу, де перебував новий головний тренер команди Мірча Луческу. Вони палили фаєри та кричали, що таке призначення є ганьбою для клубу.
Що відомо про Саленка?
Єдину гру за збірну України зіграв 29 квітня 1992 року. Це був товариський матч зі збірною Угорщини (1:3), перший матч в історії збірної України. ФІФА визнала гру, проведену Саленко за збірну України, неофіційною зустріччю на рівні збірних.
Перед футболістом постав вибір – продовжувати грати за Україну або виступати в збірній Росії. Саленко вибрав останній варіант з урахуванням можливості виступити на чемпіонаті світу. Разом з "Динамо" Саленко чемпіон СРСР 1990 року, володар "Золотої бутси" чемпіонату світу 1994 року.