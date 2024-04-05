Одним из главных героев поединка на стадионе имени Валерия Лобановского стал Николай Шапаренко. Полузащитник Динамо в первом тайме отдал 2 ассиста и, в целом, продемонстрировал очень солидное выступление.

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Удерживать футболиста не будут

После матча эмоциями от победы поделился президент столичного клуба Игорь Суркис. В частности, он высказался относительно возможной продажи Николая Шапаренка. По словам владельца Динамо, он готов выслушать все предложения, а потом принимать решение.

Все болельщики, все, кто разбираются в футболе, понимают, что Шапаренко – очень качественный, классный футболист, у которого, я надеюсь, будет большое будущее в европейском футболе. Никто его не будет держать. Если на него будут запросы, мы будем рассматривать их.

Николай – настоящий динамовец, он очень переживает за результаты команды. Он волновался, что у него не все получалось на футбольном поле. Он очень долго восстанавливался. Но сейчас все в порядке, он набрал свои оптимальные кондиции, поэтому мы будем видеть Николая в еще лучшей форме, он будет отдавать пасы, забивать. Это очень качественный футболист. Такие футболисты рождаются очень редко", – заявил Суркис.

Напомним, что в феврале 2024 года Игорь Суркис заявил, что клаусула Николая Шапаренка должна достигать 300 миллионов евро после сообщений в прессе, что Шахтер оценивает Георгия Судакова в 150 миллионов.

Справка. В сезоне-2023/2024 Николай Шапаренко провел 18 матчей за Динамо во всех турнирах, в которых забил 3 гола и 5 результативных передач.

Отметим, что следующий поединок "бело-синие" проведут 8 апреля против черкасского ЛНЗ. Стартовый свисток прозвучит в 15:30. Сейчас Динамо занимает третье место в турнирной таблице УПЛ и отстает от Шахтера, который является лидером, на 2 зачетных пункта.