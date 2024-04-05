Одним з головних героїв поєдинку на стадіоні імені Валерія Лобановського став Микола Шапаренко. Півзахисник Динамо в першому таймі віддав 2 асисти та, в цілому, продемонстрував дуже солідний виступ.

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Утримувати футболіста не будуть

Після матчу емоціями від перемоги поділився президент столичного клубу Ігор Суркіс. Зокрема, він висловився щодо можливого продажу Миколи Шапаренка. За словами власника Динамо, він готовий вислухати всі пропозиції, а потім приймати рішення.

Усі вболівальники, усі, хто розуміються на футболі, розуміють, що Шапаренко – дуже якісний, класний футболіст, у якого, я сподіваюся, буде велике майбутнє в європейському футболі. Ніхто його не буде тримати. Якщо на нього будуть запити, ми будемо розглядати їх.

Микола – справжній динамівець, він дуже переживає за результати команди. Він хвилювався, що в нього не все виходило на футбольному полі. Він дуже довго відновлювався. Але зараз усе гаразд, він набрав свої оптимальні кондиції, тож ми бачитимемо Миколу в ще кращій формі, він віддаватиме паси, забиватиме. Це дуже якісний футболіст. Такі футболісти народжуються дуже рідко", – заявив Суркіс.

Нагадаємо, що в лютому 2024 року Ігор Суркіс заявив, що клаусула Миколи Шапаренка має сягати 300 мільйонів євро після повідомлень у пресі, що Шахтар оцінює Георгія Судакова у 150 мільйонів.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Микола Шапаренко провів 18 матчів за Динамо в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та 5 результативних передач.

Зазначимо, що наступний поєдинок "біло-сині" проведуть 8 квітня проти черкаського ЛНЗ. Стартовий свисток пролунає о 15:30. Наразі Динамо посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ та відстає від Шахтаря, який є лідером, на 2 залікові пункти.