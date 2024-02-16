Клаусула в 300 миллионов: Суркис повесил ценник на главный бриллиант Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис очень рассчитывает на талант Николая Шапаренко. 25-летний футболист может стать следующим громким трансфером столичного клуба.

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко из-за разрыва крестообразных связок пропустил почти 8 месяцев. Постепенно талантливый футболист возвращает свою прежнюю форму.

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Заоблачная клаусула Шапаренко

Во время подготовки ко второй половине сезона Шапаренко отметился забитым голом в победном матче против латвийского РФШ (1:0).

Президент Динамо Игорь Суркис считает Николая одним из лучших хавбеков Европы. Полушутя он назвал клаусулу на динамовца, которая превзошла сумму отступных за Георгия Судакова.

Коля, я тебя считаю одним из сильнейших полузащитников в Европе. Желаю тебе вернуться на твои прежние кондиции. Если у кого-то клаусула 150 млн, то у тебя должно быть 300. Желаю, чтобы ты быстрее обрел уверенность, которая у тебя была до травмы. Тебя ждет большое будущее,

– сказал Суркис в видеообращении к Шапаренко.

Напомним, что недавно донецкий Шахтер переподписал Георгия Судакова, установив клаусулу в размере 150 миллионов евро.

Карьера Шапаренко в Динамо