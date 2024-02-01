Донецкий Шахтер активно подходит к кадровой комплектации этой зимой. "Горняки" подписали бразильцев Кевина и Марлона Гомеса, а также продлили контракт с Артемом Бондаренко.

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На этом клуб не остановился и объявил о новом соглашении, пожалуй, с главным активом команды. Свою подпись под обновленным контрактом поставил полузащитник Георгий Судаков.



Шахтер объявил о новом контракте с Судаковым / twitter.com/FCShakhtar

Интересно, что предыдущий договор был рассчитан до лета 2028 года, а новый – до 31 декабря того же года. То есть Георгий продлил соглашение лишь на полгода. Впрочем похоже, что на 21-летнего игрока Шахтер установил космическую клаусулу.

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Генеральный директор клуба Сергей Палкин на своей странице в инстаграм опубликовал фото с Судаковым и надписью "150 миллионов". Вероятно, именно такую сумму "горняки" планируют выручить за Георгия.



Пост Палкина в сториз / скриншот

В 2023 году Судаков стал системообразующим игроком как в Шахтере, так и в сборной Украины. В этом сезоне хавбек забил три гола в 18-ти играх за дончан, среди них и мяч в Лиге чемпионов в ворота Барселоны.

Карьера Георгия Судакова