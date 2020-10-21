Форвард Владислав Супряга с каждым матчем превращается в лидера "Динамо" в атакующей линии. Благодаря хорошей игре молодой нападающий сумел попасть в топ-14 талантливых молодых футболистов Лиги чемпионов.

Игру Владислава высоко оценило авторитетное британское издание The Athletic. Эксперты отметили, если 20-летний нападающий продолжит развиваться с такой скоростью, то сможет стать следующим Андреем Шевченко, а то и лучше.

Интересно узнать: Кто стал лучшим игроком "Динамо" в матче против "Ювентуса": тройка лидеров

В свои 20 лет Владислав уже стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20 в 2019 году. В рейтинг попал игрок "Ренна" Эдуард Камавинга, который недавно отметился в воротах сборной Украины в Лиге Наций за Францию.

Кто попал в топ-14 лучших

Аксел Туанзебе (МЮ)

Алессандро Бастони ( "Интер")

Франсишку Тринкау ( "Барселона")

Эдуард Камавинга ( "Ренн")

Эдуард Менди ( "Челси")

Доминик Собослай ( "Зальцбург")

Штефан Лайнер ( "Боруссия" М)

Антони ( "Аякс")

Владислав Супряга ( "Динамо")

Сам Ламмерс ( "Аталанта)"

Юссуфа Мукоко ( "Боруссия" Д)

Франческо Ачерби ( "Лацио")

Лукас Торрейра ( "Атлетико")

Эдер Милитао ( "Реал").

В этом сезоне Владислав Супряга сыграл в 10 матчах, в которых отметился 3 голами и 5 ассистами. В первом матче Лиги чемпионов против "Ювентуса" 20-летний нападающий киевлян вышел на поле в стартовом составе и провел все 90 минут, но не сумел отличиться результативными действиями. Его игру в матче против итальянского гранда эксперты WhoScored оценили в 5,8. Сам матч киевляне проиграли со счетом 0:2 в пользу "Ювентуса".