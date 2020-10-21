Супряга попал в рейтинг самых талантливых молодых игроков Лиги чемпионов
Форвард Владислав Супряга с каждым матчем превращается в лидера "Динамо" в атакующей линии. Благодаря хорошей игре молодой нападающий сумел попасть в топ-14 талантливых молодых футболистов Лиги чемпионов.
Игру Владислава высоко оценило авторитетное британское издание The Athletic. Эксперты отметили, если 20-летний нападающий продолжит развиваться с такой скоростью, то сможет стать следующим Андреем Шевченко, а то и лучше.
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В свои 20 лет Владислав уже стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20 в 2019 году. В рейтинг попал игрок "Ренна" Эдуард Камавинга, который недавно отметился в воротах сборной Украины в Лиге Наций за Францию.
Кто попал в топ-14 лучших
- Аксел Туанзебе (МЮ)
- Алессандро Бастони ( "Интер")
- Франсишку Тринкау ( "Барселона")
- Эдуард Камавинга ( "Ренн")
- Эдуард Менди ( "Челси")
- Доминик Собослай ( "Зальцбург")
- Штефан Лайнер ( "Боруссия" М)
- Антони ( "Аякс")
- Владислав Супряга ( "Динамо")
- Сам Ламмерс ( "Аталанта)"
- Юссуфа Мукоко ( "Боруссия" Д)
- Франческо Ачерби ( "Лацио")
- Лукас Торрейра ( "Атлетико")
- Эдер Милитао ( "Реал").
В этом сезоне Владислав Супряга сыграл в 10 матчах, в которых отметился 3 голами и 5 ассистами. В первом матче Лиги чемпионов против "Ювентуса" 20-летний нападающий киевлян вышел на поле в стартовом составе и провел все 90 минут, но не сумел отличиться результативными действиями. Его игру в матче против итальянского гранда эксперты WhoScored оценили в 5,8. Сам матч киевляне проиграли со счетом 0:2 в пользу "Ювентуса".