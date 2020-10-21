Супряга потрапив у рейтинг найталановитіших молодих гравців Ліги чемпіонів
Форвард Владислав Супряга з кожним матчем перетворюється на лідера "Динамо" у атакувальній лінії. Завдяки хорошій грі молодий нападник зумів потрапити у топ-14 талановитих молодих футболістів Ліги чемпіонів.
Гру Владислава високо оцінило авторитетне британське видання The Athletic. Експерти відзначили, якщо 20-річний нападник продовжить розвиватись з такою швидкістю, то зможе стати наступним Андрієм Шевченком, а то й краще.
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У свої 20 років Владислав вже став чемпіоном світу у складі збірної України U-20 у 2019 році. У рейтинг потрапив гравець "Ренна" Едуард Камавінга, який нещодавно відзначився у воротах збірної України у Лізі Націй за Францію.
Хто потрапив у топ-14 найкращих
- Аксел Туанзебе (МЮ)
- Алессандро Бастоні ("Інтер")
- Франсішку Трінкау ("Барселона")
- Едуарда Камавінга ("Ренн")
- Едуар Менді ("Челсі")
- Домінік Собослай ("Зальцбург")
- Штефан Лайнер ("Боруссія" М)
- Антоні ("Аякс")
- Владислав Супряга ("Динамо")
- Сам Ламмерс ("Аталанта)"
- Юссуфа Мукоко ("Боруссія" Д)
- Франческо Ачербі ("Лаціо")
- Лукас Торрейра ("Атлетіко")
- Едер Мілітао ("Реал").
У цьому сезоні Владислав Супряга зіграв у 10 матчах, в яких відзначився 3 голами та 5 асистами. У першому матчі Ліги чемпіонів проти "Ювентуса" 20-річний нападник киян вийшов на поле у стартовому складі та провів усі 90 хвилин, але не зумів відзначитись результативними діями. Його гру у матчі проти італійського гранда експерти WhoScored оцінили у 5,8. Сам матч кияни програли з рахунком 0:2 на користь "Ювентуса".