Форвард Владислав Супряга з кожним матчем перетворюється на лідера "Динамо" у атакувальній лінії. Завдяки хорошій грі молодий нападник зумів потрапити у топ-14 талановитих молодих футболістів Ліги чемпіонів.

Гру Владислава високо оцінило авторитетне британське видання The Athletic. Експерти відзначили, якщо 20-річний нападник продовжить розвиватись з такою швидкістю, то зможе стати наступним Андрієм Шевченком, а то й краще.

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У свої 20 років Владислав вже став чемпіоном світу у складі збірної України U-20 у 2019 році. У рейтинг потрапив гравець "Ренна" Едуард Камавінга, який нещодавно відзначився у воротах збірної України у Лізі Націй за Францію.

Хто потрапив у топ-14 найкращих

Аксел Туанзебе (МЮ)

Алессандро Бастоні ("Інтер")

Франсішку Трінкау ("Барселона")

Едуарда Камавінга ("Ренн")

Едуар Менді ("Челсі")

Домінік Собослай ("Зальцбург")

Штефан Лайнер ("Боруссія" М)

Антоні ("Аякс")

Владислав Супряга ("Динамо")

Сам Ламмерс ("Аталанта)"

Юссуфа Мукоко ("Боруссія" Д)

Франческо Ачербі ("Лаціо")

Лукас Торрейра ("Атлетіко")

Едер Мілітао ("Реал").

У цьому сезоні Владислав Супряга зіграв у 10 матчах, в яких відзначився 3 голами та 5 асистами. У першому матчі Ліги чемпіонів проти "Ювентуса" 20-річний нападник киян вийшов на поле у стартовому складі та провів усі 90 хвилин, але не зумів відзначитись результативними діями. Його гру у матчі проти італійського гранда експерти WhoScored оцінили у 5,8. Сам матч кияни програли з рахунком 0:2 на користь "Ювентуса".