Киевское "Динамо" с поражения начало свой путь в групповом раунде Лиги чемпионов. Капитан клуба Сергей Сидорчук стал лучшим в составе киевлян в матче против "Ювентуса".

20 октября "Динамо" на НСК "Олимпийский" в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов принимало "Ювентус". Итальянский гранд нанес первое поражение киевлянам под руководством румынского специалиста Мирчи Луческу, пишет 24 канал.

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Оценки игроков

Киевляне уступили сопернику 0:2. Авторитетный портал WhoScored оценил действия игроков в матче. Лучший в составе киевлян стал капитан команды Сергей Сидорчук. Его игру в матче эксперты оценили в 7,3. За весь матч полузащитник дважды пробивал по воротам, однажды пошел в дриблинг и показал 85% точных передач.

За его "спиной" расположился защитник Виталий Миколенко – 6,8. тройку лидеров в "Динамо" замкнул Николай Шапаренко – 6,7.

Лучшим во встрече в обойме двух команд стал испанский нападающий "Ювентуса" Альваро Мората – 8,5. Именно испанец дважды заставил голкипера "Динамо" Георгия Бущана вынимать мяч из собственных владений.



Оценки игроков в матче "Динамо" – "Ювентус" / Скрин с WhoScored