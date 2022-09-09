Титульный бой не за горами

В случае победы над Джемейном Ортисом украинского боксера может ожидать победитель поединка Дэвин Хейни – Джордж Камбосос. Боб Арум заявил, что сейчас общался только с командой Хэйни.

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Девин хочет подраться против Василия Ломаченко, тоже хочет получить шанс стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Бой против Джемейна Ортиса будет разогревом перед титульным поединком, который может пройти уже в 2023 году.

Ломаченко 29 октября сражается в "Гардене" против Джемейна Ортиса, достаточно хорошего легковеса. Если он добьется успеха, то я надеюсь свести его с победителем реванша Хейни – Камбосос. Я пока не разговаривал с людьми Камбососа об этом, но пообщался с Дэвином и Биллом Хэйни. Они хотят этого боя,

– рассказал глава промоутерской компании.

15 октября 2022-го определится, сможет ли Хейни сохранить звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Камбосос попытается взять реванш за болезненное поражение.