Титульный бой не за горами
В случае победы над Джемейном Ортисом украинского боксера может ожидать победитель поединка Дэвин Хейни – Джордж Камбосос. Боб Арум заявил, что сейчас общался только с командой Хэйни.
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Девин хочет подраться против Василия Ломаченко, тоже хочет получить шанс стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Бой против Джемейна Ортиса будет разогревом перед титульным поединком, который может пройти уже в 2023 году.
Ломаченко 29 октября сражается в "Гардене" против Джемейна Ортиса, достаточно хорошего легковеса. Если он добьется успеха, то я надеюсь свести его с победителем реванша Хейни – Камбосос. Я пока не разговаривал с людьми Камбососа об этом, но пообщался с Дэвином и Биллом Хэйни. Они хотят этого боя,
– рассказал глава промоутерской компании.
15 октября 2022-го определится, сможет ли Хейни сохранить звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Камбосос попытается взять реванш за болезненное поражение.
- Напомним, что встреча с Ортисом станет первым боем для Ломаченко в 2022 году. После 24 февраля Василий вступил в территориальную оборону родного Белгород-Днестровского, впоследствии уже находился в рядах ВСУ.
- Именно из-за полномасштабного вторжения россии в Украину боксер отказался от титульного боя против Камбососа, тогда еще бывшего абсолютным чемпионом мира.
- В середине августа Ломаченко покинул Украину ради возвращения на ринг.