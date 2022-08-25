Дебеф: Ломаченко очень хочет эти титулы

Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дебеф прокомментировал возвращение Василия Ломаченко на ринг. Он уверен, что болезненное поражение от Теофимо Лопеса нанесло рану в сердце украинского боксера.

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Поэтому Ломаченко будет выходить на ринг после почти годовой паузы с мыслями вернуть утраченные титулы.

Ломаченко очень хочет эти титулы. Он слишком долго несет поражение против Лопеса. Василий считает, что все эти пояса должны принадлежать ему,

– сказал Дебеф.

Напомним! Ломаченко проиграл Лопесу в октябре 2020 года. Все судьи отдали победу американцу по итогам 12-раундового поединка – 119:109, 117:111 и 116:112. Теофимо же потерял завоеванные титулы уже в первой защите против Камбососа.

Украинский боксер уже получил первого соперника перед титульным поединком. На разогреве у Ломаченко будет непобедим Джемейн Ортис. Боксеры выйдут на ринг 29 октября 2022 в Нью-Йорке.

После чего Top Rank готова организовать Ломаченко титульный поединок. Интересно, что глава промоутерской компании Боб Арум уверен, что бой состоится в 2023 году против Дэвина Хэйни.

Хотя сначала Хейни нужно защитить звание абсолютного чемпиона мира в легком весе в реванше против Джорджа Камбососа. Их второе противостояние состоится 15 октября 2022 года в австралийском Мельбурне.