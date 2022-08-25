После разогрева с Ортисом

Поединок против непобедимого боксера станет разогревом перед титульным боем. А вот в 2023 году Василий Ломаченко может во второй раз попытаться получить звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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Напомним, что в октябре 2020-го украинец уступил Теофимо Лопесу, ставшему абсолютным чемпионом мира в этом дивизионе. Однако уже первая защита титулов для американца против Камбососа стала провальной.

Уже 15 октября в австралийском Мельбурне Джордж Камбосос попытается взять реванш у Дэвина Хейни, в первом поединке отобравшего у австралийца звание абсолютного чемпиона мира.

После чего 29 октября на ринг вернется Ломаченко в бою против Джемейна Ортиса.

Глава Top Rank Боб Арум прокомментировал возвращение Ломаченко и его возможный титульный поединок. Интересно, что в своем комментарии промоутер уже заявил, что бой будет против Хэйни, хотя ему еще предстоит попытаться защитить звание абсолютного чемпиона.

Лома вернется на ринг через одну – две недели после реванша Хейни – Камбосос. Мы надеемся, что он выступит на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, где мы отдадим должное украинскому народу. Он будет сражаться с Джемейном Ортисом, добрым и жестким легковесом. Если он добьется успеха в этом поединке, то в начале 2023 года мы устроим огромное сражение – Ломаченко попытается вернуть свои титулы против Дэвина Хейни,

– сказал Арум.

Напомним, что после 24 февраля Ломаченко вернулся в Украину ради защиты родного города. Боксер вступил в территориальную оборону родного Белгород-Днестровского, а уже впоследствии был в рядах ВСУ. Из-за полномасштабного вторжения россии в его страну Василий отказался от титульного боя против Камбососа, еще тогда бывшего абсолютным чемпионом мира.