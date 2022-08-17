Ломаченко прибыл в США

Украинский боксер приступит к тренировочному лагерю в Южной Калифорнии. Ранее сообщалось, что Василий может выйти на ринг 22 октября.

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Однако кто станет будущим соперником Ломаченко пока не известно. Промоутер украинца Боб Арум отмечал, что они стремятся провести бой с Шакуром Стивенсоном, но сначала украинец должен "разогреться" на ком-то другом. Поэтому эта встреча может пройти в начале 2023 года.



Ломаченко прибыл в США / Фото Boxing Scene



Василий уехал из Украины / Фото Boxing Scene

Служба в ВСУ и молчание о войне

После начала полномасштабного вторжения России Ломаченко вступил в территориальную оборону Белгород-Днестровского и отказался от поединка с Джорджем Камбососом-младшим.

Спортивные деятели сообщали, что Василий защищал страну в рядах ВСУ. Однако сам боксер никак не прокомментировал российскую агрессию.

Последние публикации боксера в соцсетях откровенно говоря – удивляют. Он распространил видео со скандальным митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой.

Заявления священнослужителя – полный абсурд. По его мнению, причиной войны стал грех – грех гордыни, грех власти, и что человечество расслабилось и забыло о Боге. Ранее Лука вспоминал, что последней каплей, спровоцировавшей нападение, стал парад ЛГБТ в Киеве.