Титульний бій не за горами

У разі перемоги над Джемейном Ортісом на українського боксера може чекати переможець двобою Девін Хейні – Джордж Камбосос. Боб Арум заявив, що наразі спілкувався лише з командою Хейні.

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Девін хоче побитись проти Василя Ломаченка, який теж хоче отримати шанс стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Бій проти Джемейна Ортіса буде розігрівом перед титульним поєдинком, який може відбутись вже у 2023 році.

Ломаченко 29 жовтня б'ється у "Гардені" проти Джемейна Ортіса, досить хорошого легковаговика. Якщо він досягне успіху, то я сподіваюся звести його з переможцем реваншу Хейні – Камбосос. Я поки не розмовляв з людьми Камбососа про це, але поспілкувався з Девіном та Біллом Хейні. Вони хочуть цього бою,

– розповів глава промоутерської компанії.

15 жовтня 2022-го визначиться, чи зможе Хейні зберегти звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Камбосос спробує взяти реванш за болісну поразку.