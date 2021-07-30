Суперлига жива: суд запретил УЕФА наказывать клубы-участники турнира
Источник:ФК Реал
Три клуба, которые до сих пор не вышли из Суперлига, Ювентус, Реал и Барселона, выступили с совместным заявлением, в котором сообщили о том, что Мадридский суд отклонил апелляцию УЕФА на решение, которое запрещало УЕФА отстранять от своих турниров клубы-участники Суперлиги.
Соответственно, 12 клубов, которые ранее анонсировали участие в проекте, не получат никакого наказания.
Смотрите также УЕФА не может исключить клубы Суперлиги из своих турниров – решение суда
Заявление состоит из четырех абзацев. В первых двух объясняется решение мадридского суда, которое обязывает УЕФА прекратить дисциплинарные разбирательства против всех клубов, изначально стоящих у истоков Суперлиги. Это значит, что штрафов в адрес клубов последовать не может.
Также сообщается, что это дело, как и факт монополии УЕФА в европейском футболе будет рассмотрено в Европейском суде.
В третьем и четвертом абзацах пресс-релиза говорится о вреде, который УЕФА оказывает европейскому футболу:
Наш долг – решать серьезные проблемы, стоящие перед футболом. УЕФА зарекомендовала себя как законодатель, эксклюзивный оператор и единственный признанный обладатель прав на европейские соревнования и их организацию. Эта монополистическая и конфликтная позиция наносит ущерб футболу и конкуренции в нем.
Что известно о Суперлиге
- 12 ведущих клубов Европы вечером 12 апреля неожиданно для всех объявили о создании Суперлиги. За созданием Суперлиги стоят президент Реала Флорентино Перес и владелец Ювентуса Андреа Аньелли.
- Ожидалось, что в Суперлиге будут выступать 20 команд – 15 на постоянной основе и 5, которые бы менялись каждый сезон.
- Команды планировали выступать в своих национальных чемпионатах, но отказаться от еврокубков – Лиги чемпионов и Лиги Европы.
- УЕФА пригрозила клубам и футболистам санкциями. Против проекта выступили фанаты по всей Европе и вышли на массовые протесты.
- Через два дня после объявления Суперлиги английские клубы заявили о выходе из проекта. Впоследствии о своем отказе от участия объявили Атлетико, Интер и Милан.
- Сейчас в Суперлиге оставляют Реал, Барселона и Ювентус. В УЕФА угрожали, что исключат эти клубы из Лиги чемпионов. Ювентусу грозит вылет из Серии А.
- УЕФА наказал 9 клубов за участие в Суперлиге. Команды обязаны оплатить 15 миллионов евро пожертвования "как жест доброй воли". Кроме того, с команд будет взыскано 5% от дохода, который бы они должны были получить за участие в соревнованиях УЕФА в течение сезона.
- Суперлига и УЕФА сейчас выясняют отношения в суде. Суд Европейского союза зарегистрировал иск Суперлиги относительно возможного превышения полномочий со стороны ФИФА и УЕФА.