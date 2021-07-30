Суперлига жива: суд запретил УЕФА наказывать клубы-участники турнира

Три клуба, которые до сих пор не вышли из Суперлига, Ювентус, Реал и Барселона, выступили с совместным заявлением, в котором сообщили о том, что Мадридский суд отклонил апелляцию УЕФА на решение, которое запрещало УЕФА отстранять от своих турниров клубы-участники Суперлиги.

Соответственно, 12 клубов, которые ранее анонсировали участие в проекте, не получат никакого наказания.

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Заявление состоит из четырех абзацев. В первых двух объясняется решение мадридского суда, которое обязывает УЕФА прекратить дисциплинарные разбирательства против всех клубов, изначально стоящих у истоков Суперлиги. Это значит, что штрафов в адрес клубов последовать не может.

Также сообщается, что это дело, как и факт монополии УЕФА в европейском футболе будет рассмотрено в Европейском суде.

В третьем и четвертом абзацах пресс-релиза говорится о вреде, который УЕФА оказывает европейскому футболу:

Наш долг – решать серьезные проблемы, стоящие перед футболом. УЕФА зарекомендовала себя как законодатель, эксклюзивный оператор и единственный признанный обладатель прав на европейские соревнования и их организацию. Эта монополистическая и конфликтная позиция наносит ущерб футболу и конкуренции в нем.

Что известно о Суперлиге