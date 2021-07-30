Відповідно, 12 клубів, які раніше анонсували участь у проекті, не отримають жодного покарання.
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Заява складається з чотирьох абзаців. У перших двох пояснюється рішення мадридського суду, яке зобов'язує УЄФА припинити дисциплінарні розгляди проти всіх клубів, спочатку стоять біля витоків Суперліги. Це означає, що штрафів на адресу клубів послідувати не може.
Також повідомляється, що це справа, як і факт монополії УЄФА в європейському футболі буде розглянуто в Європейському суді.
У третьому і четвертому абзацах прес-релізу йдеться про шкоду, яку УЄФА надає європейському футболу:
Наш обов'язок – вирішувати серйозні проблеми, що стоять перед футболом. УЄФА зарекомендувала себе як законодавець, ексклюзивний оператор і єдиний визнаний володар прав на європейські змагання та їх організацію. Ця монополістична і конфліктна позиція завдає шкоди футболу і конкуренції в ньому.
Що відомо про Суперлігу
- 12 провідних клубів Європи ввечері 12 квітня несподівано для всіх оголосили про створення Суперліги. За створенням Суперліги стоять президент Реалу Флорентіно Перес та власник Ювентуса Андреа Аньєллі.
- Очікувалося, що в Суперлізі будуть виступати 20 команд – 15 на постійній основі та 5, які б змінювалися кожного сезону.
- Команди планували виступати у своїх національних чемпіонатах, але відмовитися від єврокубків – Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
- УЄФА пригрозила клубам та футболістам санкціями. Проти проєкту виступили фанати по всій Європі та вийшли на масові протести.
- Через два дні після оголошення Суперліги англійські клуби заявили про вихід з проєкту. Згодом про свою відмову від участі оголосили Атлетіко, Інтер та Мілан.
- Наразі в Суперлізі залишають Реал, Барселона та Ювентус. В УЄФА погрожували, що виключать ці клуби з Ліги чемпіонів. Ювентусу загрожує виліт із Серії А.
- УЄФА покарав 9 клубів за участь в Суперлізі. Команди зобов'язані сплатити 15 мільйонів євро пожертви "як жест доброї волі". Окрім того, з команд буде стягнуто 5% від доходу, який би вони мали отримати за участь у змаганнях УЄФА протягом сезону.
- Суперліга та УЄФА наразі з'ясовують стосунки в суді. Суд Європейського союзу зареєстрував позов Суперліги щодо можливого перевищення повноважень з боку ФІФА та УЄФА.