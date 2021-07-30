Відповідно, 12 клубів, які раніше анонсували участь у проекті, не отримають жодного покарання.

Дивіться також УЄФА не може виключити клуби Суперліги зі своїх турнірів – рішення суду

Заява складається з чотирьох абзаців. У перших двох пояснюється рішення мадридського суду, яке зобов'язує УЄФА припинити дисциплінарні розгляди проти всіх клубів, спочатку стоять біля витоків Суперліги. Це означає, що штрафів на адресу клубів послідувати не може.

Також повідомляється, що це справа, як і факт монополії УЄФА в європейському футболі буде розглянуто в Європейському суді.

У третьому і четвертому абзацах прес-релізу йдеться про шкоду, яку УЄФА надає європейському футболу:

Наш обов'язок – вирішувати серйозні проблеми, що стоять перед футболом. УЄФА зарекомендувала себе як законодавець, ексклюзивний оператор і єдиний визнаний володар прав на європейські змагання та їх організацію. Ця монополістична і конфліктна позиція завдає шкоди футболу і конкуренції в ньому.

Що відомо про Суперлігу