Все лидеры Украины: кто вместе с Магучих может завоевать медали Суперфинала Бриллиантовой лиги
В Брюсселе 8 сентября состоялся заключительный этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. По его результатам стали окончательно известны списки спортсменов, квалифицировавшихся в Суперфинал сезона-2023.
Перед стартом соревнований в Бельгии было известно, что Ярослава Магучих, Марина Бех-Романчук и Ирина Геращенко уже гарантировали себе участие в Суперфинале. Еще три участницы от Украины были под вопросом, пишет 24 Канал.
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Украина получила максимум мест в Суперфинале по результатам последнего этапа
В Брюсселе украинки завоевали 2 медали. Магучих стала лучшей в прыжках в высоту, а Бех-Романчук заняла второе место в тройных прыжках. Также победительницей соревнований стала 16-летняя спортсменка из Мариуполя – Марина Ковтунова. Она победила с результатом 1.80 метра в прыжках в высоту среди девушек, но соревнования проходили в пределах этапа, однако вне зачета Бриллиантовой лиги.
К счастью все сложилось хорошо для украинских спортсменок на последнем этапе, которые еще не гарантировали себе до его старта участие в Суперфинале. Юлия Левченко, Виктория Ткачук и Анна Рыжикова также будут соревноваться на этапе в Юджине – они завершили выступления в своих дисциплинах в топ-8 итогового рейтинга.
Все участники от Украины в Суперфинале Бриллиантовой лиги
- Прыжки в высоту – Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.
- Марина Бех-Романчук будет соревноваться в прыжках в длину и тройном прыжке.
- Виктория Ткачук и Анна Рыжикова вышли в Суперфинал в беге на 400 метров с барьерами.