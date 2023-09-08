В Брюсселе продолжается очередной этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. Как обычно, украинки приняли участие в соревнованиях по прыжкам в высоту, пишет 24 канал.

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Ирина Геращенко и Ярослава Магучих в этом сезоне уже одержали три победы суммарно и квалифицировались в Суперфинал. Первая же не смогла запрыгнуть на подиум.

Геращенко успешно преодолела 1,91 метра, но уже на три сантиметра больше ей не покорилось. В свою очередь, Магучих сразу стартовала с 1,91 м и взяла эту высоту со второй попытки.

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В итоге Ярослава дошла до отметки 2,00 метра, взяв ее с первой попытки. Соперницы же не усилили этот результат. Австралийка Паттерсон завершила выступления на 1,94 метра, а сербка Ангелина Топич – на 1,97 м.

Магучих уже в пятый раз прыгнула на два и более метра за 2023 год. В общем, это ее 13-я победа в Бриллиантовой лиге и третья – именно в этом году.

Результаты прыжков в высоту в Бриллиантовой лиге, Брюссель: