В сектор нужных скачков в длину вышла гордость Украины Марина Бех-Романчук. 28-летняя легкоатлетка из шести своих попыток только однажды совершила заступ, пишет 24 Канал.

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Отличный этап от украинки

В первой попытке Марина прыгнула на 14,30 метра, а это на уровне с будущей победительницей брюссельского этапа из Ямайки Шаник Рикеттс.

Во время второго прыжка было то же единственное заступление Бех-Романчук. В третьем уроженка Хмельницкого улучшила свой результат до 14,50.

Четвертая попытка была для Марины не слишком удачной – всего 13,70 метра.

В своих последних двух попытках украинка только улучшала свой результат. Сначала прыгнула на 14,56, а уже в финальной – на 14,57.

Этого результата хватило Бех-Романчук, чтобы получить "серебро" тройного прыжка на Бриллиантовой лиге в Брюсселе. Победительницей дисциплины стала ямайка Шаника Риккетс, показавшая свой "персонал бест" в карьере.

Отметим, что триумфатор совершила лишь 4 из 6 возможных прыжков. Ведь 4-й т 5-й пропускала, а в последнем 6-м заступила. Поэтому третья попытка Риккетса и принесла ей "золото".

Тройку призерок замкнула Теа Лафон из Доминиканской Республики.

Пьедестал нужного прыжка (в метрах):

Шаника Риккетс (Ямайка) – 15,01 Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,57 Теа Лафон (Доминиканская Республика) – 14,49

Бех-Романчук стала второй украинской легкоатлеткой, как завоевала медаль Бриллиантовой лиги в Бельгии. Победительницей прыжков в высоту стала Ярослава Магучих, продемонстрировавшая результат в 2 метра ровно.



Результаты тройного скачка / Скриншот с сайта Бриллиантовой лиги