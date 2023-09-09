Перед стартом соревнований в Бельгии было известно, что Ярослава Магучих, Марина Бех-Романчук и Ирина Геращенко уже гарантировали себе участие в Суперфинале. Еще три участницы от Украины были под вопросом, пишет 24 Канал.

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Украина получила максимум мест в Суперфинале по результатам последнего этапа

В Брюсселе украинки завоевали 2 медали. Магучих стала лучшей в прыжках в высоту, а Бех-Романчук заняла второе место в тройных прыжках. Также победительницей соревнований стала 16-летняя спортсменка из Мариуполя – Марина Ковтунова. Она победила с результатом 1.80 метра в прыжках в высоту среди девушек, но соревнования проходили в пределах этапа, однако вне зачета Бриллиантовой лиги.

К счастью все сложилось хорошо для украинских спортсменок на последнем этапе, которые еще не гарантировали себе до его старта участие в Суперфинале. Юлия Левченко, Виктория Ткачук и Анна Рыжикова также будут соревноваться на этапе в Юджине – они завершили выступления в своих дисциплинах в топ-8 итогового рейтинга.

Все участники от Украины в Суперфинале Бриллиантовой лиги

Прыжки в высоту – Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

Марина Бех-Романчук будет соревноваться в прыжках в длину и тройном прыжке.

Виктория Ткачук и Анна Рыжикова вышли в Суперфинал в беге на 400 метров с барьерами.

Справка. Суперфинал Бриллиантовой лиги состоится 16-17 сентября в американском Юджине.