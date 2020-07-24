Руководство "Барселоны" приняло решение сделать масштабную распродажу футболистов. 12 игроков покинут клуб уже в ближайшее время.

Следующее трансферное окно обещает быть жарким. Каталонцы решили сделать "чистку" в команде, сообщает Marca.

Ничего себе: 13 игроков за двери: "Реал" готовит масштабную распродажу футболистов в трансферное окно

Мегараспродажа каталонцев

По информации издания, в список игроков, которые покинут "Барселону", попали:

Голкипер Нето.

Защитники Семеду, Умтити, Фирпо.

Полузащитники Ракитич, Видаль, Дембеле и Брейтуэйт.

Часть игроков, которые вернутся из аренды, также покинут клуб. Среди них полузащитники Ален, Рафинья, Коутиньо, а также Тодибо.

Клуб в следующее трансферное окно может заработать немалую сумму средств.

В этом сезоне "Барселона" заняла 2 место, уступив только "Реалу", который стал досрочным чемпионом Ла Лиги.

Добавим. что руководство каталонцев не слишком довольно этим сезоном, как и их капитан Лионель Месси.

Ранее сообщалось, что игроки хотят видеть у руля клуба директора академии "Барселоны" Патрика Клюйверта.