Сумасшедшая распродажа от "Барселоны": команда попрощается с 12 футболистами
Руководство "Барселоны" приняло решение сделать масштабную распродажу футболистов. 12 игроков покинут клуб уже в ближайшее время.
Следующее трансферное окно обещает быть жарким. Каталонцы решили сделать "чистку" в команде, сообщает Marca.
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Мегараспродажа каталонцев
По информации издания, в список игроков, которые покинут "Барселону", попали:
- Голкипер Нето.
- Защитники Семеду, Умтити, Фирпо.
- Полузащитники Ракитич, Видаль, Дембеле и Брейтуэйт.
Часть игроков, которые вернутся из аренды, также покинут клуб. Среди них полузащитники Ален, Рафинья, Коутиньо, а также Тодибо.
Клуб в следующее трансферное окно может заработать немалую сумму средств.
В этом сезоне "Барселона" заняла 2 место, уступив только "Реалу", который стал досрочным чемпионом Ла Лиги.
Добавим. что руководство каталонцев не слишком довольно этим сезоном, как и их капитан Лионель Месси.
Ранее сообщалось, что игроки хотят видеть у руля клуба директора академии "Барселоны" Патрика Клюйверта.