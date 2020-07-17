Форвард и капитан "Барселоны" Лионель Месси недоволен игрой "Барселоны" в этом сезоне. Он считает, что команда может потерпеть поражение в матче Лиги чемпионов против "Наполи".

Об этом сообщил Месси в интервью после поединка с "Осасуной", цитирует Marca.

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Громкое заявление Месси

Аргентинец вспомнил неудачные выступления в прошлом и позапрошлом году, когда "сине-гранатовые" дважды теряли добытые дома преимущества в противостоянии с итальянской "Ромой" и "Ливерпулем", после чего покидали турнир.

По его словам, у болельщиков каталонцев осталось не так много терпения, потому что команда не показывает те результаты, к которым привыкли фанаты. Если "Барселона" хочет бороться за победу в Лиге чемпионов, то футболисты должны внести изменения в свое сознание. Если команда дальше продолжит так играть, то проиграет "Наполи".

Месси отметил, что команде нужно немного передохнуть и настраиваться на матчи Лиги чемпионов. "Реал" этим туром уже выполнил свою задачу на чемпионат и стал досрочным чемпионом Ла Лиги. "Сливочные" уверенно победили "Вильярреал".

Аргентинец признался, что команда не ожидала, что матч против "Осасуны" закончится с таким счетом, но это поражение характеризует весь сезон.

Мы – слабая команда, нас побеждали вследствие силы и мотивации. "Барселона" потеряла много очков там, где не должна была этого делать,

– громко заявил Месси.

Добавим, что матч против итальянского гранда состоится 8 июля. В первом матче в Италии команды разошлись ничьей – 1:1.