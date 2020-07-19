Игроки выбрали другого тренера: имя легендарного форварда, который может возглавить "Барселону"
Директор академии "Барселоны" Патрик Клюйверт может возглавить каталонцев в ближайшее время. "Барселона" может остаться без трофеев в этом сезоне, поэтому кресло под Сетьеном уже довольно сильно шатается.
Игроки положительно восприняли такую новость о назначении нидерландца на пост главного наставника каталонцев, сообщает Mundo Deportivo.
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Звездный голландец
После последних результатов будущее Кике Сетьена оказалось под огромным вопросом. Сам тренер заявил, что не уверен, будет ли тренировать команду даже в Лиге чемпионов, которая возобновится в начале августа. Похоже, игроки не сильно имеют желание и мотивацию продолжать играть под руководством этого наставника.
Игроки хотят видеть главным тренером Клюйверта, который возглавляет клубную академию.
У специалиста хорошие отношения с лидерами клуба и молодыми талантливыми игроками.
Важную роль Клюйверт сыграл в адаптации нидерландского хавбека Фрэнки де Йонга, который перешел в "Барселону" летом.
Ранее сообщалось, что экс-футболист "Барселоны" Хави согласился вернуться и стать тренером "каталонцев".
Что известно о Клюйверте
- 44-летний специалист работал в тренерских штабах АЗ, "Брисбен Роар", НЭК, был ассистентом Луи ван Гала в сборной Нидерландов, которая заняла третье место на чемпионате мира 2014 года, и Кларенса Зеедорфа в сборной Камеруна, возглавлял сборную Кюрасао.
- Клюйверт год проработал спортивным директором ПСЖ в сезоне 2016/17.
- Голландец выступал за "Барселону" на позиции форварда с 1998/04 год и забил 122 гола за 257 матчей.
- Летом 2019 года Клюйверт стал директором футбольной школы каталонцев.
- Входит в список ФИФА 100.
Что такое ФИФА 100?
Это список, составленный бразильским футболистом Пеле, в который он включил 125 известных игроков. Число 100 в названии означает 100-летие ФИФА, Пеле было сложно выбрать только 100 человек. Из 125 игроков: 2 женщины и 75 тех, кто на момент 2004 года завершил карьеру футболиста.