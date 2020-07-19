Директор академии "Барселоны" Патрик Клюйверт может возглавить каталонцев в ближайшее время. "Барселона" может остаться без трофеев в этом сезоне, поэтому кресло под Сетьеном уже довольно сильно шатается.

Игроки положительно восприняли такую ​​новость о назначении нидерландца на пост главного наставника каталонцев, сообщает Mundo Deportivo.

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Звездный голландец

После последних результатов будущее Кике Сетьена оказалось под огромным вопросом. Сам тренер заявил, что не уверен, будет ли тренировать команду даже в Лиге чемпионов, которая возобновится в начале августа. Похоже, игроки не сильно имеют желание и мотивацию продолжать играть под руководством этого наставника.

Игроки хотят видеть главным тренером Клюйверта, который возглавляет клубную академию.

У специалиста хорошие отношения с лидерами клуба и молодыми талантливыми игроками.

Важную роль Клюйверт сыграл в адаптации нидерландского хавбека Фрэнки де Йонга, который перешел в "Барселону" летом.

Ранее сообщалось, что экс-футболист "Барселоны" Хави согласился вернуться и стать тренером "каталонцев".

Что известно о Клюйверте

44-летний специалист работал в тренерских штабах АЗ, "Брисбен Роар", НЭК, был ассистентом Луи ван Гала в сборной Нидерландов, которая заняла третье место на чемпионате мира 2014 года, и Кларенса Зеедорфа в сборной Камеруна, возглавлял сборную Кюрасао.

Клюйверт год проработал спортивным директором ПСЖ в сезоне 2016/17.

Голландец выступал за "Барселону" на позиции форварда с 1998/04 год и забил 122 гола за 257 матчей.

Летом 2019 года Клюйверт стал директором футбольной школы каталонцев.

Входит в список ФИФА 100.