Керівництво "Барселони" прийняло рішення зробити масштабний розпродаж футболістів. 12 гравців покинуть клуб вже найближчим часом.

Наступне трансферне вікно обіцяє бути спекотним. Каталонці вирішили зробити "чистку" у команді, повідомляє Marca.

Оце так: 13 гравців за двері: "Реал" готує масштабний розпродаж футболістів у трансферне вікно

Мегарозпродаж каталонців

За інформацією видання, у в список гравців, які покинуть "Барселону" потрапили:

Голкіпер Нето.

Захисники Семеду, Умтіті, Фірпо.

Півзахисники Ракітіч, Відаль, Дембеле та Брейтуейт.

Частина гравців, які повернуться з оренди також покинуть клуб. Серед них півзахисники Ален, Рафінья, Коутіньйо, а також Тодібо.

Клуб у наступному трансферному вікні може заробити чималу суму коштів.

Цього сезону "Барселона" посіла 2 місце, поступившись лише "Реалу", який став достроковим чемпіоном Ла Ліги.

Додамо. що керівництво каталонців не надто задоволені цим сезоном, як і їх капітан Ліонель Мессі.

Раніше повідомлялось, що гравці хочуть бачити біля керма клубу директора академії "Барселони" Патріка Клюйверта.