Мадридский "Реал" хочет провести серьезную чистку состава во время летнего трансферного окна.

По информации Marca, "Реал" покинут Хамес Родригес, Гарет Бейл, Лука Йович и Мариано Диас. Расставание с этими футболистами является приоритетом для мадридского клуба. Также клуб могут оставить Лука Модрич, Начо и Лукас Васкес.

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Такое решение принято из-за того, что уже в будущем сезоне в Мадрид из аренды вернутся 11 футболистов и в составе "сливочных" будут числиться 37 футболистов.

Мадридцы также готовы к продаже еще ряда игроков, включая Дани Себальоса, Альваро Одриосолу, Оскара Родригеса, Хесуса Вальехо, Борху Майораля и Хорхе де Фрутоса.

Досрочное чемпионство "Реала"

Новым чемпионом Испании по футболу стал мадридский "Реал". Команда завоевала чемпионский титул за тур до окончания чемпионата.

"Реал" за два тура до конца опережал "Барселону" на четыре очка. Поэтому мадридской команде в матче 37-го тура в четверг, 16 июля, нужно было сыграть не хуже, чем "Барселона", чтобы обеспечить себе титул.

Для "Реала" это чемпионство стало 34-ым. До этого в последний раз "сливочные" побеждали еще в сезоне 2016/17. "Барселона" же финишировала второй.