На грани дисквалификации

32-летний боксер из США победил Ивана Редкача по судейским запискам. Однако после повторного просмотра Реджису Прогрейсу отдали победу техническим нокаутом.

Как это было Редкач проиграл Прогрейсу и покинул ринг на носилках после мощного удара в печень: видео

Американец вообще мог не праздновать успех в этом противостоянии. Прогрейс рассказал, что за разговоры с толпой мог получить дисквалификацию.

Я общался с людьми, разговаривал с женой Редкача. Потом рефери сказал: "Еще раз заговоришь, то я тебя дисквалифицирую". И я такой: "Все, молчу". Я закрыл рот, пошел в нейтральный угол и молчал",

– признался американский боксер.

Американцу удалось нанести украинскому боксеру уже второе поражение подряд и шестое в карьере.

Видео нокаута

Коротко об актерской игре Редкача