На грани дисквалификации

32-летний боксер из США победил Ивана Редкача по судейским запискам. Однако после повторного просмотра Реджису Прогрейсу отдали победу техническим нокаутом.

Как это было Редкач проиграл Прогрейсу и покинул ринг на носилках после мощного удара в печень: видео

Американец вообще мог не праздновать успех в этом противостоянии. Прогрейс рассказал, что за разговоры с толпой мог получить дисквалификацию.

Я общался с людьми, разговаривал с женой Редкача. Потом рефери сказал: "Еще раз заговоришь, то я тебя дисквалифицирую". И я такой: "Все, молчу". Я закрыл рот, пошел в нейтральный угол и молчал",
– признался американский боксер.

Американцу удалось нанести украинскому боксеру уже второе поражение подряд и шестое в карьере.

Видео нокаута

Коротко об актерской игре Редкача

  • Самым скандальным эпизодом боя был момент самого нокаута. В шестом раунде Реджис пробил в печень и положил бойца на канвас. После этого удара Редкач уже не сумел подняться на собственные ноги.
  • Однако украинец упал на настил ринга и схватился за пах, как будто получил удар ниже пояса. Хотя на видео хорошо видно, как Реджис пробивал в сторону Ивана. Кажется, 35-летний боксер из Украины хотел схитрить в этом моменте.
  • Ни один из судей не повелся на такую актерскую игру от украинца, который сумел покинуть ринг только на носилках.
  • Судьи почему-то отдали победу американцу по запискам, но потом изменили свое решение в пользу технического нокаута.