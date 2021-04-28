На грани дисквалификации
32-летний боксер из США победил Ивана Редкача по судейским запискам. Однако после повторного просмотра Реджису Прогрейсу отдали победу техническим нокаутом.
Как это было Редкач проиграл Прогрейсу и покинул ринг на носилках после мощного удара в печень: видео
Американец вообще мог не праздновать успех в этом противостоянии. Прогрейс рассказал, что за разговоры с толпой мог получить дисквалификацию.
Я общался с людьми, разговаривал с женой Редкача. Потом рефери сказал: "Еще раз заговоришь, то я тебя дисквалифицирую". И я такой: "Все, молчу". Я закрыл рот, пошел в нейтральный угол и молчал",
– признался американский боксер.
Американцу удалось нанести украинскому боксеру уже второе поражение подряд и шестое в карьере.
Видео нокаута
Коротко об актерской игре Редкача
- Самым скандальным эпизодом боя был момент самого нокаута. В шестом раунде Реджис пробил в печень и положил бойца на канвас. После этого удара Редкач уже не сумел подняться на собственные ноги.
- Однако украинец упал на настил ринга и схватился за пах, как будто получил удар ниже пояса. Хотя на видео хорошо видно, как Реджис пробивал в сторону Ивана. Кажется, 35-летний боксер из Украины хотел схитрить в этом моменте.
- Ни один из судей не повелся на такую актерскую игру от украинца, который сумел покинуть ринг только на носилках.
- Судьи почему-то отдали победу американцу по запискам, но потом изменили свое решение в пользу технического нокаута.