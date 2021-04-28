На межі дискваліфікації
32-річний боксер із США переміг Івана Редкача за суддівськими записками. Однак після повторного перегляду Реджису Прогрейсу віддали звитягу технічним нокаутом.
Як це було Редкач програв Прогрейсу і залишив ринг на ношах після потужного удару у печінку: відео
Американець й взагалі міг не святкувати успіх у цьому протистоянні. Прогрейс розповів, що за розмови з натовпом міг отримати дискваліфікацію.
Я спілкувався з людьми, розмовляв з дружиною Редкача. Потім рефері сказав: "Ще раз заговориш, то я тебе дискваліфікую". І я такий: "Все, мовчу". Я закрив рот, пішов в нейтральний кут і мовчав",
– зізнався американський боксер.
Американцю вдалось завдати українському боксеру вже другої поразки поспіль та шостої у кар'єрі.
Коротко про акторську гру Редкача
- Найскандальнішим епізодом бою був момент самого нокауту. У шостому раунді Реджис пробив у печінку та поклав бійця з України на канвас. Після цього удару Редкач вже не зумів підійнятись на власні ноги.
- Однак українець впав на настил рингу і схопився за пах, як ніби отримав удар нижче пояса. Хоча на відео добре видно, як Реджис пробивав у бік Івана. Здається, 35-річний боксер з України хотів схитрувати у цьому моменті.
- Жоден із суддів не повівся на таку акторську гру від українця, який зумів покинути ринг лише на ношах.
- Судді чомусь віддали перемогу американцю за записками, але потім змінили своє рішення на користь технічного нокауту.