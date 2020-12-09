Поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 между ПСЖ и Башакшехиром был омрачен расизмом. Поединок в Париже не был доигран 8-го декабря из-за расистского обращения одного из арбитров.

Четвертый арбитр матча Себастьян Кольцеску, которого обвиняют в расизме, получит суровую дисквалификацию. Об этом сообщает The Times.

К теме Скандал в матче ПСЖ – Башакшехир: помощник тренера назвал арбитров "цыганами"

Сообщается, что в соответствии с правилами УЕФА Кольцеску может быть дисквалифицирован минимум на 10 матчей.

Такое наказание предусматривается для официальных лиц матча, допустивших расистское поведение.

Что известно о расизме во время матча ПСЖ – Башакшехир

Инцидент произошел в первом тайме. Себастьян Кольцеску употребил слово "черный парень" в отношении помощника главного тренера турецкого клуба Пьера Вебо.

Вероятно, Кольцеску хотел помочь Хацегану и указал, что красную карточку за неспортивное поведение следует показать Вебо. При этом он употребил слово "negru", что в переводе с румынского означает "черный".

Достойно внимания Я не расист, – арбитр скандального матча ПСЖ – Истанбул Башакшехир

Нападающий турецкого клуба Демба Ба был возмущен действиями арбитра и решил вступиться за Вебо.

После этого Башакшехир в знак протеста решил покинуть поле. Такое же решение приняли игроки ПСЖ. Матч был остановлен на 14-й минуте.

Поединок будет доигран в среду, 9 декабря, в 19:55. На матч приедет новая бригада арбитров.