Поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021 між ПСЖ та Башакшехіром був затьмарений расизмом. Поєдинок у Парижі не був дограний 8-го грудня через расистське звернення одного з арбітрів.

Четвертий арбітр матчу Себастьян Кольцеску, якого звинувачують у расизмі, отримає сувору дискваліфікацію. Про це повідомляє The Times.

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Повідомляється, що відповідно до правил УЄФА Кольцеску може бути дискваліфікований мінімум на 10 матчів.

Таке покарання передбачається для офіційних осіб матчу, які допустили расистську поведінку.

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Інцидент стався у першому таймі. Себастьян Кольцеску вжив слово "чорний хлопець" щодо помічника головного тренера турецького клубу П'єра Вебо.

Ймовірно, Кольцеску хотів допомогти Хацегану та вказав, що червону картку за неспортивну поведінку слід показати Вебо. При цьому він вжив слово "negru", що в перекладі з румунської означає "чорний".

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Нападник турецького клубу Демба Ба був обурений діями арбітра та вирішив заступитися за Вебо.

Після цього Башакшехір на знак протесту вирішив покинути поле. Таке ж рішення прийняли гравці ПСЖ. Матч був зупинений на 14-й хвилині.

Поєдинок буде дограний у середу, 9 грудня, о 19:55. На матч приїде нова бригада арбітрів.