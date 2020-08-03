Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о будущем скандального легионера "Динамо" Жерсона Родригеса. Его судьбу будет решать исключительно Мирча Луческу.

Суркис заявил в комментарии телеканалу 112, что игрок пока тренируется с командой. У него будет встреча с Родригесом, они пересмотрят его условия в контракте. Президент считает его сильным футболистом.

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Судьба в руках Луческу

Он вспомнил и экс-динамовцев Милевского и Алиева, которые тоже любили отличиться одиозными выходками. На них составили документы с рапортами, а также показывали фотографии, в каком состоянии они были.

Игорь Суркис отметил, что сейчас совсем другое поколение. Они сидят в планшетах, смартфонах, им не так интересно курение и спиртные напитки.

Клубу надо постараться или поставить его на место, или избавиться. На этот временной промежуток мы отдали его в Турцию,

– сказал Суркис.

Президент пообещал напомнить ему о штрафных санкциях в клубе. Если Луческу будет видеть в его глазах желание работать и выполнять на поле то, что требуется от футболиста "Динамо", тогда он останется в клубе. Если этого не будет в его глазах, то киевский клуб выставит его на продажу.

Добавим, что Родригеса выгнали из расположения турецкого "Анкарагюджю", где он выступал на правах аренды, из-за драки. С ним досрочно расторгли контракт.

Теперь футболист вернулся в расположение киевлян, но сможет ли он закрепиться в "Динамо" неизвестно.

В турецкой Суперлиге в активе Жерсона 11 матчей, в которых ему удалось забить шесть голов (4 с пенальти) и отдать две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что на "Динамо" уже вышли представители "Бешикташа", которые ведут переговоры о переходе Родригеса. Позиция "Динамо" – полноценная продажа Жерсона за 6 миллионов евро.

Карьера Родригеса в "Динамо"