Судьба скандального Родригеса в руках Луческу: новые детали карьеры легионера
Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о будущем скандального легионера "Динамо" Жерсона Родригеса. Его судьбу будет решать исключительно Мирча Луческу.
Суркис заявил в комментарии телеканалу 112, что игрок пока тренируется с командой. У него будет встреча с Родригесом, они пересмотрят его условия в контракте. Президент считает его сильным футболистом.
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Судьба в руках Луческу
Он вспомнил и экс-динамовцев Милевского и Алиева, которые тоже любили отличиться одиозными выходками. На них составили документы с рапортами, а также показывали фотографии, в каком состоянии они были.
Игорь Суркис отметил, что сейчас совсем другое поколение. Они сидят в планшетах, смартфонах, им не так интересно курение и спиртные напитки.
Клубу надо постараться или поставить его на место, или избавиться. На этот временной промежуток мы отдали его в Турцию,
– сказал Суркис.
Президент пообещал напомнить ему о штрафных санкциях в клубе. Если Луческу будет видеть в его глазах желание работать и выполнять на поле то, что требуется от футболиста "Динамо", тогда он останется в клубе. Если этого не будет в его глазах, то киевский клуб выставит его на продажу.
- Добавим, что Родригеса выгнали из расположения турецкого "Анкарагюджю", где он выступал на правах аренды, из-за драки. С ним досрочно расторгли контракт.
- Теперь футболист вернулся в расположение киевлян, но сможет ли он закрепиться в "Динамо" неизвестно.
- В турецкой Суперлиге в активе Жерсона 11 матчей, в которых ему удалось забить шесть голов (4 с пенальти) и отдать две результативные передачи.
- Ранее сообщалось, что на "Динамо" уже вышли представители "Бешикташа", которые ведут переговоры о переходе Родригеса. Позиция "Динамо" – полноценная продажа Жерсона за 6 миллионов евро.
Карьера Родригеса в "Динамо"
- Летом 2019 года Родригес перешел в "Динамо" из японского "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро.
- Контракт с футболистом заключен на пять лет.
- За киевлян он провел 12 матчей в первой половине сезона и забил два гола. Впоследствии из-за конфликта с главным тренером Алексеем Михайличенко перестал попадать в основной состав и зимой был отправлен в аренду в Турцию.
- Кроме конфликта с тренером, Родригес неоднократно приезжал на тренировку с перегаром. Такими действиями он также отмечался и в предыдущих клубах.
- Выступал на правах аренды в турецком "Анкарагюджю".
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