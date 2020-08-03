Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про майбутнє скандального легіонера "Динамо" Жерсона Родрігеса. Його долю вирішуватиме виключно Мірча Луческу.

Суркіс заявив у коментарі телеканалу 112, що гравець поки що тренується з командою. У нього буде зустріч з Родрігесом, де вони переглянуть його умови у контракті. Президент вважає його сильним футболістом.

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Доля у руках Луческу

Він згадав і ексдинамівців Мілевського та Алієва, які теж любили відзначитись одіозними витівками. На них складались документи з рапортами, а також показували фотографії, в якому стані вони були.

Ігор Сурків зауважив, що зараз зовсім інше покоління. Вони сидять в планшетах, смартфонах, їх не так цікаве куріння та спиртні напої.

Клубу треба постаратися або поставити його на місце, або позбутися. На цей часовий проміжок ми віддали його до Туреччини,

– сказав Суркіс.

Президент пообіцяв нагадати йому про штрафні санкції у клубі. Якщо Луческу буде бачити в його очах бажання працювати та виконувати на полі те, що потрібно від футболіста "Динамо", тоді він залишиться у клубі. Якщо цього не буде в його очах, то київський клуб виставить його на продаж.

Додамо, що Родрігеса вигнали з розташування турецького "Анкарагюджю", де він виступав на правах оренди, через бійку. З ним достроково розірвали контракт.

Тепер футболіст повернувся у розташування киян, але чи зможе він закріпитись у "Динамо" невідомо.

У турецькій Суперлізі у активі Жерсона 11 матчів, у яких йому вдалося забити шість голів (4 з пенальті) і віддати дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що на "Динамо" вже вийшли представники "Бешикташу", які ведуть переговори про перехід Родрігеса. Позиція "Динамо" – повноцінний продаж Жерсона за 6 мільйонів євро.

Кар'єра Родрігеса в "Динамо"