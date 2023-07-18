Аякс – Шахтер 3:0

Голы: Кудус, 18 (пен), 34, Бергвейн, 32.

Донецкий Шахтер проводит предсезонное собрание в Нидерландах. Команда этим летом сменила тренера после успешного сезона, пишет 24 канал.

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Вместо Игоря Йовичевича, сделавшего "горняков" чемпионами УПЛ и выведшим в 1/8 финала Лиги Европы, был назначен голландец Патрик ван Леувен.

Дончане провели уже два спарринга за нового наставника – ничья с АЗ Алкмаар (3:3) и разгромное поражение от АЭКа (0:5). Третьим оппонентом Шахтера стал более статусный клуб Аякс.

Издевательство в первом тайме

Амстердамцы закрыли игру уже в первом тайме, забив три мяча благодаря игрокам основы. Дублем отличился Мохамед Кудус (один из голов – с пенальти), а между этими мячами забил Стивен Бергвейн.

В составе дончан вышло немало игроков молодежной сборной – Судаков, Бондаренко, Криськив, Кащук, Сикан, Вьюник и Очеретько. А вот готовящийся покинуть Шахтер этим летом Анатолий Трубин отсидел на скамье.

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После перерыва Шахтер так и не нашел ресурс для хотя бы сокращения счета. Не помогли даже вышедшие на замену Келси и Траоре.

Новый тренер без побед

Патрик ван Леувен пока остается без побед во главе дончан. Уже через четыре дня (22 июля) Шахтер проведет последний спарринг на собрании против бельгийского Гента.

Напомним, что новый сезон УПЛ будет стартовать 28 июля. В первом туре подопечные ван Леувена сойдутся против харьковского Металлиста 1925 года.