В начале июля Шахтер объявил об увольнении главного тренера Игоря Йовичевича. Хорват проработал во главе "горняков" один сезон, выиграв УПЛ и выйдя в 1/8 финала Лиги Европы.

По теме Шахтер объявил об увольнении Игоря Йовичевича после успешного сезона

Между тем специалист не оставался долго без работы. Различные СМИ прочили ему работу в Саудовской Аравии и теперь эти слухи нашли подтверждение.

Игорь официально назначен наставником клуба Аль-Раед из Бурайды. Срок действия контракта неизвестен. В прошлом сезоне саудовская команда заняла 10-е место в местной Премьер-лиге.

В отличие от многих аравийских команд Аль-Раед пока не привлекал известных футболистов высокими зарплатами. Основу команды составляют местные игроки, а немногочисленные легионеры из Алжира или Франции не играли на топ-уровнях.

Читайте также Йовичевич поднял высокую планку: новый тренерский штаб Шахтера раскрыл задачу на сезон

Напомним, что Йовичевич во время игровой карьеры ездил в Азию, но только в Китай. На тренерском мостике хорват возглавлял Карпаты, словенское Целье, загребское Динамо, Днепр-1 и Шахтер.

К слову, на место Игоря в Шахтер пришел Патрик ван Леувен, подписавший с клубом контракт на два года. Прошлым местом работы нидерландца была Заря.