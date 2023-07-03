Главный тренер молодежной сборной Украины подвел итоги четвертьфинального матча на Евро-2023. "Сине-желтые" одолели сверстников из Франции со счетом 3:1 и впервые в истории завоевали для нашей страны путевку на Олимпиаду.

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Франция не позволила реализовать план на игру в начале, но подопечные смогли адаптироваться

В первую очередь Руслан Ротань посвятил победу воинам, благодаря которым у его команды есть возможность прославлять Украину на футбольных полях и отдал должное игре сборной Франции, которая лучше вошла в игру.

Это моя работа. Моя любимая работа. Я действительно счастлив, но более счастлив за футболистов, нашу страну. Следует сказать, ради кого мы здесь выступаем – это наши воины. Эта победа для них. Полагаю, что сборная Франции мощно начала матч, он пошел не по нашему сценарию. Мы с первых минут старались взять под контроль мяч, но очень умело изучили нас французы, перекрыли середину поля и накрывали наших полузащитников. Начало матча было не за нами, но мне понравилась реакция на пропущенный мяч. Мы не раскисли, а за счет индивидуального мастерства, командных действий, характера смогли переломить этот матч и обыграли очень мощную команду. То, что на прессконференции сказал и сейчас говорю: сборная Франции – одна из сильнейших команд на этом турнире. Пожалуй, повторюсь, лучшими становятся среди лучших. Первый скальп мы сняли, но через три дня нас ожидает вторая лучшая команда на этом турнире. Надо восстановиться и хорошо подготовиться,

– прокомментировал Ротань.

Главный тренер объяснил выход в стартовом составе на позиции центрального форварда Дмитрия Криськива, а не классической "девятки" Даниила Сикана:

"Это была наша стратегия, чтобы Мудрик и Кащук вытягивались и шли за спину. Дмитрий вытаскивал на себя центральных защитников. Наша стратегия, согласен, где-то не сработала, нам прежде всего не удалось взять под контроль игру, мы большим количеством опускали полузащитников назад. Не было структуры , нас действительно давили французы, которые с первых минут начали прессинговать.

По мнению Ротаня, индивидуальные качества игроков и характер сыграли главную роль в камбэке его команды в матче с Францией.

Индивидуальные действия игроков – это, прежде всего, их мастерство. Я рад, что матч, который в начале вышел неудачным, в нем сыграло и индивидуальное мастерство, и характер. Команда, не раскисла после пропущенного гола, нашла силы и преодолела. Добавьте туда индивидуальное мастерство наших игроков и есть результат. Во втором тайме перестроились, и этот тайм уже прошел по нашему сценарию. Счет на табло, касательно игры, считаю закономерным,

– отметил наставник.

Также главный тренер молодежки не обошел вниманием исторический выход на Олимпиаду и ответил на вопрос, кто будет тренировать команду на ОИ-2024 в Париже:

"Буду ли тренировать сборную Олимпиаду? Пожалуй, на этот вопрос не отвечу сейчас. А то, что это действительно достижение для нашей страны, особенно в это время, когда идет война – скажем так, для нашего народа это настоящая изюминка, что наша команда будет иметь футбольную команду. Это будет впервые, думаю, что это очень-очень достойно".

Напоследок Ротань поделился мнениями по поводу соперника в полуфинальном матче, с которым его команда уже играла в групповом этапе и сыграла в результативную ничью 2:2.

Испания? Будет другой матч. То, что было сейчас с Францией, все будет иначе. У сборной Франции очень высокое индивидуальное мастерство среди футболистов, Испания - другая команда: за счет взаимодействия между собой, хорошей структуры, быстрой работы с мячом – считаю, что матч для нас будет еще тяжелее. Но мы должны смотреть так, как прежде: сначала на себя, как мы хотим играть. Ну и самое главное, пожалуй, задача №1 – восстановление,

– подытожил тренер.

Отметим. Полуфинал молодежного Евро-2023 по футболу Украина – Испания состоится в среду, 5 июля. Начало матча в 22:00.