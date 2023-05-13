Сошел с ума: президент Федерации дзюдо Франции хочет увидеть россиян на Олимпиаде-2024
Источник:Inside the Games
Президент Федерации дзюдо Франции Стефан Номис публично выразил свою поддержку российским дзюдоистам. Тот не только рад их возвращению на международные соревнования, но хочет увидеть их на домашней Олимпиаде-2024 в Париже.
Недавно Международная федерация дзюдо официально вернула в соревнования россиян и белорусов. Рекомендации МОК дают свои плоды. Но эта вся ситуация выигрышна только для двух сторон – России и Беларуси. Весь цивилизованный мир выступает против возвращения спортсменов враждебных стран.
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Номис: Не они решили начать войну
Глава французской федерации Стефан Номис обязался, что будут выполнять решения МОК, ведь подавляющее большинство выступило за то, чтобы вернуть россиян и белорусов в соревнования. По его мнению, ситуация в мире не должна забирать у спортсменов воюющих стран, спортивный интерес и участие в соревнованиях.
Президент французской федерации дзюдо заявил, что не российские спортсмены начали войну против Украины. Номис заговорил об участии россиян на Олимпиаде, которая в 2024 году состоится в Париже.
Мы не хотим, чтобы российские спортсмены были в самой проигрышной ситуации. Не они решили начать войну, потому хорошо, что мы видим их на чемпионате мира в Дохе. Дзюдо – это большая семья. Мы хотим, чтобы они участвовали в Олимпиаде в Париже. Мы хотим, чтобы все страны были в Париже. Это очень важно,
– заявил Номис.
"Вы можете влиять на политику с помощью спорта"
Тот вспомнил скандальный ЧМ-2023 по дзюдо в Дохе, куда допустили российских и белорусских спортсменов. Зато по этой причине явились дзюдоисты из Украины. Глава федерации выразил свою поддержку Украине и рассказал, что несколько украинских атлетов тренируются во Франции.
"Жаль украинских спортсменов, что они не участвуют в чемпионате мира, но это их выбор, и мы его уважаем. Министерство спорта Франции выделило 1 миллион евро министру спорта Украины на тренировку и подготовку спортсменов к Олимпиаде. Некоторые украинские спортсмены тренируются во Франции, и "Мы хотели бы, чтобы на Олимпиаде были все страны. Когда вы ведете переговоры и возникает проблема, вам нужно поговорить со всеми людьми, поэтому очень важно иметь такие коммуникации между спортсменами", – заявил президент федерации.
Номис добавил, что именно из-за спорта можно влиять на политические действия.
Геополитика в спорте очень важна. Вы можете влиять на политику с помощью спорта. Во время спортивного события легче общаться с людьми. Геополитика и спорт давно вместе. Когда Пьер де Кубертен создавал Олимпийские игры, он намеревался достичь мира между всеми странами,
– добавил глава французской федерации дзюдо.
Интересно, что раньше именно министры спорта Великобритании и Франции заявили сомневающиеся, что российские и белорусские спортсмены смогут выступать исключительно под нейтральным статусом и никак не будут пропагандировать ценности своих государств-оккупанток.
Также против россиян выступила глава Парижа Анн Идальго. Она не желает видеть российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх-2024 в столице Франции.
Напомним, что с 7-го по 12 мая в Дохе проходил чемпионат мира-2023 по дзюдо. Соревнования ознаменовались не только участием россиян, но и их поддержкой на трибунах.
Семья, наблюдавшая за событиями с трибун, надела на себя георгиевские ленты. Провокация в чистом виде от болельщиков.
Международная федерация дзюдо мгновенно отреагировала на такой поступок и объяснила свои действия по ним. Оказалось, что устроители соревнований просили зрителей снять с себя запретную символику. На что они ответили отказом. После чего организаторам ничего не оставалось, как вывести нарушителей с арены и запретить им появляться на соревнования в другие дни.
Такие провокации будут постоянно, пока российских и белорусских спортсменов будут допускать к международным соревнованиям.