Однако далеко не все удовлетворены такими рекомендациями МОК. Министры спорта Великобритании и Франции сомневаются, что представители враждебных стран смогут выступать исключительно под нейтральным статусом и никак не будут пропагандировать ценности своих государств-оккупанток.

Следует узнать Минмолодежьспорта объяснило, при каких условиях украинские спортсмены могут соревноваться против россиян

Европейские страны сомневаются в рекомендациях МОК

Первым против такого решения выступила на слушании Парламентской ассамблеи Совета Европы министерка спорта Франции Амели Удеа-Кастер.

Есть некоторые открытые базовые проблемы, которые нужно решить. Что насчет соревнований в парах, где спортсмены соревнуются в командах по 2 человека, как в бадминтоне или дамбе? Какова позиция МОК в отношении спортсменов, финансируемых Россией или Беларусью, или спонсируются компаниями, связанными с ними? И как будет выглядеть процесс определения нейтральности?

– спросила Удеа-Кастер.

Фрейзер: Если они финансируются правительством или компаниями типа "Газпрома", они не могут считаться нейтральными

Свою коллегу поддержала и министерша культуры, медиа и спорта Великобритании Люси Фрейзер. Руководитель резко осудила совет МОК и заявила, что россияне и белорусы смогут участвовать на турнирах в Британии только в том случае, если они действительно будут "нейтральными". Это касается и с финансовой точки зрения.

"Эта проблема – не о наказании отдельного лица-россиянина или белоруса. Эти лица посвятили свою жизнь спорту. Мы против того, чтобы эти спортсмены представляли государства Россию и Беларусь. В этом фундаментальное решение", – сказала министерша из Великобритании.

Правительство Великобритании было четким в своей рекомендации: россияне могут соперничать в Великобритании как нейтральные спортсмены, если они действительно нейтральны. Это распространяется и на финансирование спортсменов – если они финансируются правительством или компаниями типа "Газпрома", они не могут считаться нейтральными.

– добавила Люси Фрейзер.

Фрейзер заверила, что Международный олимпийский комитет недостаточно углубился в проблему допуска россиян и белорусов на международную арену. Министерство культуры, медиа и спорта Великобритании привело три претензии к рекомендациям МОК.

1. Нет никакого упоминания о государственном финансировании.

2. Положения о связях с военными формированиями минимальны, учитывая, что мы знаем, как связаны в РФ государство, армия и спорт.

3. У нас есть переживания по поводу полноценного и четкого внедрения критериев. В частности, в вопросе пар – считаются ли они командой.

Ранее глава Парижа Анн Идальго выступила против допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде-2024, которая состоится как раз в столице Франции.

Напомним, что украинское правительство быстро отреагировало на такие рекомендации МОК. Украинским спортсменам запретили участвовать в турнирах, где будут соревноваться представители России и Белоруссии. Это вызвало негодование со стороны наших спортсменов. В Министерстве молодежи и спорта объяснили, что это решение правительства не столь кардинально для атлетов. Все не так страшно, как казалось на первый взгляд.