Недавно Международная федерация дзюдо официально вернула в соревнования россиян и белорусов. Рекомендации МОК дают свои плоды. Но эта вся ситуация выигрышна только для двух сторон – России и Беларуси. Весь цивилизованный мир выступает против возвращения спортсменов враждебных стран.

Достойно внимания "Спорт вне политики" говорят они: россияне надели георгиевские ленты на ЧМ по дзюдо - фото

Номис: Не они решили начать войну

Глава французской федерации Стефан Номис обязался, что будут выполнять решения МОК, ведь подавляющее большинство выступило за то, чтобы вернуть россиян и белорусов в соревнования. По его мнению, ситуация в мире не должна забирать у спортсменов воюющих стран, спортивный интерес и участие в соревнованиях.

Президент французской федерации дзюдо заявил, что не российские спортсмены начали войну против Украины. Номис заговорил об участии россиян на Олимпиаде, которая в 2024 году состоится в Париже.

Мы не хотим, чтобы российские спортсмены были в самой проигрышной ситуации. Не они решили начать войну, потому хорошо, что мы видим их на чемпионате мира в Дохе. Дзюдо – это большая семья. Мы хотим, чтобы они участвовали в Олимпиаде в Париже. Мы хотим, чтобы все страны были в Париже. Это очень важно,

– заявил Номис.

"Вы можете влиять на политику с помощью спорта"

Тот вспомнил скандальный ЧМ-2023 по дзюдо в Дохе, куда допустили российских и белорусских спортсменов. Зато по этой причине явились дзюдоисты из Украины. Глава федерации выразил свою поддержку Украине и рассказал, что несколько украинских атлетов тренируются во Франции.

"Жаль украинских спортсменов, что они не участвуют в чемпионате мира, но это их выбор, и мы его уважаем. Министерство спорта Франции выделило 1 миллион евро министру спорта Украины на тренировку и подготовку спортсменов к Олимпиаде. Некоторые украинские спортсмены тренируются во Франции, и "Мы хотели бы, чтобы на Олимпиаде были все страны. Когда вы ведете переговоры и возникает проблема, вам нужно поговорить со всеми людьми, поэтому очень важно иметь такие коммуникации между спортсменами", – заявил президент федерации.

Номис добавил, что именно из-за спорта можно влиять на политические действия.

Геополитика в спорте очень важна. Вы можете влиять на политику с помощью спорта. Во время спортивного события легче общаться с людьми. Геополитика и спорт давно вместе. Когда Пьер де Кубертен создавал Олимпийские игры, он намеревался достичь мира между всеми странами,

– добавил глава французской федерации дзюдо.

Интересно, что раньше именно министры спорта Великобритании и Франции заявили сомневающиеся, что российские и белорусские спортсмены смогут выступать исключительно под нейтральным статусом и никак не будут пропагандировать ценности своих государств-оккупанток.

Также против россиян выступила глава Парижа Анн Идальго. Она не желает видеть российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх-2024 в столице Франции.

Напомним, что с 7-го по 12 мая в Дохе проходил чемпионат мира-2023 по дзюдо. Соревнования ознаменовались не только участием россиян, но и их поддержкой на трибунах.

Важно! Исполнительный комитет не допустил к ЧМ-2023 по дзюдо в Дохе восьмерых русских дзюдоистов, большинство из них на контракте с российской армией. IJF допустила только тех, кто работает в Федеральном тренировочном спортивном центре России.

Семья, наблюдавшая за событиями с трибун, надела на себя георгиевские ленты. Провокация в чистом виде от болельщиков.

Международная федерация дзюдо мгновенно отреагировала на такой поступок и объяснила свои действия по ним. Оказалось, что устроители соревнований просили зрителей снять с себя запретную символику. На что они ответили отказом. После чего организаторам ничего не оставалось, как вывести нарушителей с арены и запретить им появляться на соревнования в другие дни.

Такие провокации будут постоянно, пока российских и белорусских спортсменов будут допускать к международным соревнованиям.