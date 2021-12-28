Ставки растут: клуб АПЛ сделал повторное предложение касательно Мудрика
28 декабря 2021 , 22:32Читати новину українською
Источник:FootballHub
Английский Брентфорд сделал Шахтеру повторное предложение по трансферу хавбека Михаила Мудрика. Об этом заявил агент футболиста Алексея Алехина.
Клуб АПЛ увеличил предложение по Мудрику до 15 миллионов евро. Ранее "горняки" отказались продавать украинца в Брентфорд за 12 млн плюс бонусы.
К слову Шахтер отказался отпустить талант Мудрика в АПЛ: за футболиста предлагали солидную сумму
Также игроку были готовы предложить контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 тысяч фунтов в неделю.
Что известно о Мудрике
- В этом сезоне Мудрик забил два гола и отдал девять результативных передач в 19 матчах за "Шахтер". Болельщики признавали 20-летнего вингера лучшим игроком донецкой команды в ноябре и декабре.
- Еще раньше Петраков подтвердил информацию о вызове футболиста Шахтера.
- По слухам в СМИ, в заявке сборной следует ожидать еще одного дебютанта – игрока Днепра-1 Алексея Гуцуляка.