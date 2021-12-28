Ставки растут: клуб АПЛ сделал повторное предложение касательно Мудрика

Английский Брентфорд сделал Шахтеру повторное предложение по трансферу хавбека Михаила Мудрика. Об этом заявил агент футболиста Алексея Алехина.

Клуб АПЛ увеличил предложение по Мудрику до 15 миллионов евро. Ранее "горняки" отказались продавать украинца в Брентфорд за 12 млн плюс бонусы.

К слову Шахтер отказался отпустить талант Мудрика в АПЛ: за футболиста предлагали солидную сумму

Также игроку были готовы предложить контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 тысяч фунтов в неделю.

Что известно о Мудрике