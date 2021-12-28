Клуб АПЛ збільшив пропозицію щодо Мудрика до 15 мільйонів євро. Раныше "гірники" відмовилися продавати українця до Брентфорда за 12 млн плюс бонуси.

До слова Шахтар відмовився відпустити таланта Мудрика в АПЛ: за футболіста пропонували солідну суму

Також гравцеві готові були запропонувати контракт на 5,5 років із базовою зарплатою 28 тисяч фунтів на тиждень.

Що відомо про Мудрика