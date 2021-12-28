Клуб АПЛ збільшив пропозицію щодо Мудрика до 15 мільйонів євро. Раныше "гірники" відмовилися продавати українця до Брентфорда за 12 млн плюс бонуси.
До слова Шахтар відмовився відпустити таланта Мудрика в АПЛ: за футболіста пропонували солідну суму
Також гравцеві готові були запропонувати контракт на 5,5 років із базовою зарплатою 28 тисяч фунтів на тиждень.
Що відомо про Мудрика
- Цього сезону Мудрик забив два голи і віддав дев'ять результативних передач у 19 матчах за Шахтар. Уболівальники визнавали 20-річного вінгера найкращим гравцем донецької команди у листопаді та грудні.
- Ще раніше Петраков підтвердив інформацію про виклик футболіста Шахтаря.
- За чутками у ЗМІ, у заявці збірної слід очікувати ще одного дебютанта – гравця Дніпра-1 Олексія Гуцуляка.