Клуб АПЛ увеличил предложение по Мудрику до 15 миллионов евро. Ранее "горняки" отказались продавать украинца в Брентфорд за 12 млн плюс бонусы.

К слову Шахтер отказался отпустить талант Мудрика в АПЛ: за футболиста предлагали солидную сумму

Также игроку были готовы предложить контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 тысяч фунтов в неделю.

Что известно о Мудрике

  • В этом сезоне Мудрик забил два гола и отдал девять результативных передач в 19 матчах за "Шахтер". Болельщики признавали 20-летнего вингера лучшим игроком донецкой команды в ноябре и декабре.
  • Еще раньше Петраков подтвердил информацию о вызове футболиста Шахтера.
  • По слухам в СМИ, в заявке сборной следует ожидать еще одного дебютанта – игрока Днепра-1 Алексея Гуцуляка.