Клуб АПЛ увеличил предложение по Мудрику до 15 миллионов евро. Ранее "горняки" отказались продавать украинца в Брентфорд за 12 млн плюс бонусы.
К слову Шахтер отказался отпустить талант Мудрика в АПЛ: за футболиста предлагали солидную сумму
Также игроку были готовы предложить контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 тысяч фунтов в неделю.
Что известно о Мудрике
- В этом сезоне Мудрик забил два гола и отдал девять результативных передач в 19 матчах за "Шахтер". Болельщики признавали 20-летнего вингера лучшим игроком донецкой команды в ноябре и декабре.
- Еще раньше Петраков подтвердил информацию о вызове футболиста Шахтера.
- По слухам в СМИ, в заявке сборной следует ожидать еще одного дебютанта – игрока Днепра-1 Алексея Гуцуляка.