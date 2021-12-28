Клуб АПЛ увеличил предложение по Мудрику до 15 миллионов евро. Ранее "горняки" отказались продавать украинца в Брентфорд за 12 млн плюс бонусы.

К слову Шахтер отказался отпустить талант Мудрика в АПЛ: за футболиста предлагали солидную сумму

Также игроку были готовы предложить контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 тысяч фунтов в неделю.

Что известно о Мудрике