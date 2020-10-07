Для чего делать ставки, как выбрать вид спорта для ставок и возможно ли заработать на ставках? Это едва ли не первые вопросы, возникающие у людей, открывающих перед собой широкие двери мира ставок. Как это правильно сделать на разных видах ставок – читайте в материале Спорт 24.

Для чего делать онлайн ставки

Ставки на спорт – это своеобразный парк развлечений, куда человек приходит, чтобы получить удовольствие и отдохнуть. В таком случае на первый план выходит процесс, а не финальный результат. Ведь выигрыш – это прежде всего приятный бонус за пережитые эмоции.

Каждый, кто когда-либо делал ставки на спорт, сталкивался с ощущением азарта. Это состояние, когда человек пропускает событие сквозь себя и эмоционально переживает за результат. Иногда игрок даже может дойти до состояния аффекта. Причем необязательно ставить на свою любимую команду. Делая ставку на кого-то, невольно начинаешь болеть за свою инвестицию. Так рождается азарт, который придает ставкам еще больший смак.

В период карантина по всем известным причинам большинство спортивных мероприятий стали недоступными для широкой аудитории. Фанаты потеряли возможность петь и кричать на любимых стадионах.

Однако болельщики все еще могут подогревать интерес к игре. Онлайн ставки на спорт позволяют быстро и безопасно реагировать на все события и делать каждую игру зрелищной лично для себя.

Поэтому, кроме дополнительного заработка, ставки могут принести немалое моральное удовлетворение от победы. Кто же не любит побеждать?

Как выбрать спорт для ставок

Футбол, бокс, теннис, хоккей, биатлон, гонки или баскетбол? Какой вид спорта подходит для ставок лучше? Командный или индивидуальный? Четкого ответа на этот вопрос не знает никто. В каждом виде спорта есть свои фавориты и андердоги. В каждом виде спорта происходят сенсации и апсеты. Главное правило спорта – вечно побеждать невозможно.

Однако для того, чтобы делать ставки на отдельный вид спорта, нужно понимать его изнутри. Очень часто одна команда именитее другой. Однако потеря физической формы, травмы и другие факторы могут повлиять на игру.

Поэтому лучше выбрать спорт близкий по духу, а главное – который вы понимаете. Это позволит делать ставки не только на победу, поражение или ничью. Анализ игры позволяет глубже взглянуть на ситуацию и сделать выгодную ставку. Например, мюнхенская "Бавария" идет по наиболее плотному графику среди всех клубов Европы. Мюнхенцы выиграли все трофеи в сезоне-2019/2020, а затем и сыграли больше всего матчей. И силы чемпионов Германии не бесконечные, что стало понятно на старте нового сезона Бундеслиги. Это подчеркивает известный аналитик Андрей Колесник в своем новом видео. "Бавария", хоть и сокрушила "Шальке", но имела проблемы с "Хоффенхаймом" и "Гертой". Первым "Бавария" разгромно проиграла, а "Герту" дожала 4:3. Смотрите анализ игры "Баварии" от Андрея Колесника: Таким образом можно предположить, что "Бавария" продолжит много пропускать и терять очки там, где этого никто не ожидает. Это позволяет игроку делать ставки на соперников "Баварии", ведь на них коэффициенты почти всегда будут выше.

Где ставить

Ставки на спорт – это рынок. Поэтому каждая букмекерская компания рада новому клиенту. Однако игроку не стоит торопиться в своем выборе. Следует проанализировать рынок и выбрать компанию, которая лучше всего отвечает по основным критериям.

Букмекерские конторы различаются по таким параметрам, как:

величина коэффициентов;

линия видов спорта, турниров и событий;

выбор ставок;

доступные методы платежа и вывода денег;

легальность и доступность;

насыщенность лайва;

удобство сайта, бонусы, служба поддержки.

Например, выгодно делать ставки на Marathonbet, ведь это букмекерская контора с мировым именем. Здесь низкая маржа, хорошие коэффициенты, выгодные бонусы и удобный сайт.

Виды ставок

Всего существует три вида ставок:

ординар экспресс система.

Все остальные – это комбинации. Самым простым видом ставки является ординар, который не требует чрезвычайных умственных усилий от новых пользователей.



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Что такое ординар

Пожалуй, ставка каждого новичка в букмекерской конторе является ординаром. Эта ставка предполагает, чтобы игрок выбрал определенный результат. В случае правильного ответа коэффициент умножается на сумму ставки, а полученное число в денежном эквиваленте поступает на счет беттора.

Пример классического события с тройным итогом:

П1 – победа команды 1 – коэффициент 1.20

П2 – победа команды 2 – коэффициент 15.0

X – ничья – коэффициент – 6.70

Таким образом, сделав ставку в 100 гривен, в случае если ставка сыграет, мы получим следующий выигрыш:

ставка на П1 принесет нам 1.20 * 100 грн = 120 грн

ставка на П2 принесет нам 15.0 * 100 грн = 1500 грн

ставка на Х принесет нам 6.70 * 100 грн = 670 грн

Экспресс

Это также довольно простая ставка, которая предполагает сочетание одинарных ставок. То есть если игрок решил ставить сразу на несколько событий, несвязанных между собой, то можно объединить их в "экспресс" и вместо нескольких отдельных ставок сделать одну.

Какой плюс экспресса? Когда ставка складываются в так называемый экспресс, их коэффициенты перемножаются между собой. В итоге выигрыш в случае удачного стечения обстоятельств будет намного больше, чем если бы игрок делал каждую ставку по отдельности.

Обычно экспресс подходит для видов спорта, где длится регулярный тур и события происходят в течение одного или двух дней.

Минусом экспресса является то, что угадать, как сыграют все команды, довольно сложно. Одним словом, единственная неудача может испортить все остальные прогнозы, даже если они оказались удачными.

Впрочем, игроки имеют возможность обезопасить себя. В экспрессе необязательно ставить на победу или поражение. Можно делать ставки на двойной итог, на тотал, на тайм, матч и так далее.

Система

Это, пожалуй, самый сложный вид ставок, который требует немалого опыта и практики. Система – это экспрессы в совокупности. Чтобы лучше понять, что такое система, лучше рассмотреть пример:

Команда 1 vs Команда 2 10 – 3.20 – 4.00

Команда 3 vs Команда 4 32 – 5.00 – 10.5

Команда 5 vs Команда 6 95 – 3.40 – 3.85

Из этих событий создается система, после чего делается ставка. Нужно определиться с победителями:

Команда 1 выигрывает у Команды 2 – 2.10

Команда 3 выигрывает у Команды 4 – 1.32

Команда 5 и Команда 6 шесть сыграют вничью – 3.40

Какие экспрессы из этих событий составит система?

Экспресс 1:

Команда 1 выигрывает у Команды 2 – 2.10

Команда 3 выигрывает у Команды 4 – 1.32

Экспресс 2:

Команда 1 выигрывает у Команды 2 – 2.10

Команда 5 и Команда 6 шесть сыграют вничью – 3.40

Экспресс 3:

Команда 3 выигрывает у Команды 4 – 1.32

Команда 5 и Команда 6 шесть сыграют вничью – 3.40

Эти экспрессы являются системой, на которую игрок делает ставку. Казалось бы, что существенного различия между экспрессом и системой нет. Но разница в том, что система позволяет проигрывать, как бы это странно ни звучало. Зато в экспрессе, как сказано выше, в случае одной неудачи сгорает вся ставка.

В системе все устроено совершенно иначе. Если не сыграет какое-то событие, то сгорят лишь те экспрессы, к которым оно имеет отношение. В то же время все, что осталось, играет.

Например, если не сыграло событие "Команда 1 выигрывает у Команды 2", то рабочим остался лишь "Экспресс 3".

Попробуем объяснить языком цифр.

Сумма ставки делится поровну между всеми экспрессами. Если игрок поставил 90 гривен и все события сыграли, то:

2.10 * 1.32 * 30грн + 2.10 * 3.40 * 30грн + 1.32 * 3.40 * 30грн = 83,16 + 214 + 134,64 = 431,8 грн

Если не сыграло событие "Команда 1 выигрывает у Команды 2", то остается лишь "Экспресс 3", а это:

1.32 * 3.40 * 30грн = 134,64 грн.

То есть 90 гривен игрока делятся на три разные части. Как бы это странно не было, но игрок в любом случае в плюсе.

Можно также рассмотреть тоталы и форы

Что такое тоталы? Это довольно распространенный вид ставок, где следует дать прогноз на общее количество голов (очков, угловых, штрафных, пенальти, эйсов и тому подобное.) В любом поединке есть ТМ – это тотал меньше, и ТБ – это тотал больше.

Например, ставка ТБ1.5 предусматривает, что в футбольном матчей обе команды в сумме забьют не менее чем два гола.

Если голов в матче два или больше, то ставка сыграла, в противном случае – проигрыш. Также существуют тоталы с целым количеством голов, например, ТБ2. При такой ставке, если забито два мяча, то происходит возврат ставки. Для выигрыша необходимо три гола или больше.

В то же время фора оставляет место для фантазии игрока. Фора предполагает "виртуальную" добавку забитых голов одной из команд. Чтобы лучше понять, что такое фора, – приведем пример из футбола.

Представим, что анализ перед игрой говорит о том, что команда "А" не должна проиграть. Тогда ставим фору на успех команды "А" +1 или Ф2 (+1). В этом случае к финальному исходу матча добавляем один гол команде "А".

Например, если игра закончилась 1:1, то при такой форе команда "А" выиграли 2:1, а значит, ставка сыграла. Если команда "А" проиграла 1:0, это означает возвращение ставки, а поражение 2:0 или более – ставка проиграла.

Несложно догадаться, что при нецелых форах (-2.5, +0.5 и т.п.) возврат невозможен.

Возможно ли зарабатывать на ставках

Вряд ли, приходя в мир ставок, можно взять себе цель заработать на дом, авто или безбедную жизнь. Как говорил футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко:"Сегодня ты на коне, а завтра под конем". Это правило действует и для ставок, где в один день удача на твоей стороне, а в другой – нет.

Вряд ли есть много людей, которые живут благодаря заработанному на ставках. Проще сорвать куш и наслаждаться им, возможно, в течение значительной части жизни.

Например, в Финляндии недавно неизвестный поставил 20 центров, а выиграл более 30 тысяч евро. Как это произошло? Ответ – невероятная удача. На подиуме гран-при Италии Формулы-1 сезона-2020 не нашлось места ни одному из фаворитов сезона. Неожиданно дебютную победу одержал француз Пьер Гасли, а за ним финишировали Карлос Сайнс и Лэнс Стролл.

В одной из букмекерских контор неизвестный сделал ставку на то, кто попадет на подиум гран-при Италии. И он спрогнозировал победный для себя результат.

Интересно, что шансы на то, что на подиум гран-при Италии попадут Лозунге, Сайнс и Стролл были 166,990 к одному. Неизвестный поставил на такой итог скромные 20 центов, что примерно 6 гривен. Выигрыш составил 33 398 евро, что более миллиона гривен.



Фото twitter.com/PierreGASLY

В мире есть сразу несколько известных игроков, сумевших стать миллионерами благодаря ставкам. Среди них Джо Пета, заработавший немало на бейсболе.

Следует упомянуть и о Васу Шана, который выиграл уже более 10 000 000 долларов и продолжает зарабатывать.

Тони Блум активно обыгрывал одну из букмекерских контор, делая ставки на футбол. В итоге букмекерская компания решила ему предложить работу.

Как правильно ставить

Если игрок уже определился, для чего ему нужно делать ставку, где он стремится ее сделать, на спорт, то остается только научиться это правильно делать. Опыт приходит со временем, поэтому в первую очередь новичку нужно запастись терпением.

Важно не ставить всю сумму на одно событие. Нужно выбрать определенный денежный лимит для ставки, выше которого не делать ставку. Вместе с тем, не стоит ставить несколько итогов на одно событие.

Эксперты советуют не делать ставок на любимую команду или спортсмена. Часто болельщики переоценивают силы и шансы своих кумиров на победу.

Важно выработать стратегию, которая приносит доход или по крайней мере позволяет выходить в ноль. Если стратегия не работает – ее нужно менять.

Подготовьтесь морально к тому, что будете проигрывать. От неудач не застрахован даже самый опытный игрок. Но следует запомнить: невозможно делать ставки и никогда не проигрывать!

Стоит ли сотрудничать с каперами

Каперы – это люди, которые продают свои прогнозы на спорт, позволяя покупателю выиграть еще большие деньги в букмекерских конторах.

Допустим, есть матч "Барселона" – "Реал". Капер анализирует предыдущие поединки команд, их составы и выдает якобы точный результат, на который можно поставить деньги. Капер гарантирует покупателю вероятность успеха 80% + и стабильный плюсовый заработок.

Существуют различные каперы. Некоторых нанимают сами же букмекерские конторы, кто-то работает на честное имя, а кто-то выдумывает аферы. Этого не избежать нигде. Поэтому прежде чем доверять кому-то – подумайте несколько раз.

С чего начать новичку

Тяжело в учении – легко в бою. Это правило следует взять на вооружение новичкам, которые хотят войти в мир онлайн ставок на спорт.

Сложности будут обязательно, но к ним можно подготовиться, если изучить типичные ошибки новичков. По крайней мере это уменьшит риски.

Среди распространенных ошибок начинающих следует выделить бессистемную игру. Простыми словами, когда у игрока нет стратегии. В таком случае нет смысла рассчитывать на стабильный доход.

Следует исключить нервные срывы из-за постоянного ощущения давления и опасения сделать неправильный прогноз.

Не следует ставить на виды спорта, о специфике которых пользователь не имеет ни малейшего представления. Отсутствие знаний не освобождает от ответственности за результат.



Фото ATP

Крайне важно не позволять себе значительные финансовые потери в первые дни после начала игры. В противном случае может возникнуть разочарование и слепое желание отыграться любой ценой.

Новому игроку нужно не забывать регулярно выводить выигранные деньги и вести учет. Следует начинать ставить только после того, как четко поймете принцип работы букмекерских контор и разберетесь в типах ставок.

Не следует рассчитывать на огромную прибыль в первые пару недель.

Чтобы начать ставить, нужно только зарегистрироваться на сайте выбранной букмекерской конторы, пополнить свой депозит и выбрать, на что сделать первую ставку.

В мире ставок также есть такое понятие, как маржа.

Что такое маржа? Это то, что букмекер закладывает на то или иное событие. Простыми словами, это прибыль, которую букмекер получает с определенного маркета. Поэтому чем выше маржа, тем меньше у букмекера коэффициент. И наоборот – нулевая маржа дает возможность получить значительно больший выигрыш.

Следовательно, одним из ключевых лайфхаков и золотым правилом для начинающих являются ставки с минимальной маржей.

Кстати: Почему в Marathonbet самая низкая маржа среди букмекеров и как это влияет на сумму выигрыша

Неопытным игрокам лучше уберечь себя от излишнего риска и выбирать именно такие ставки. Однако они должны быть на форы или тоталы, о которых говорилось выше. Почему? Все просто – именно на эти рынки самая низкая маржа.