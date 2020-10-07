Для чого робити ставки, як вибрати вид спорту для ставок та чи можливо заробити на ставках? Це чи не перші запитання, що виникають у людей, які відчиняють перед собою широкі двері світу ставок. Як це правильно зробити на різних видах ставок – читайте у матеріалі Спорт 24.

Для чого робити онлайн ставки

Ставки на спорт – це своєрідний парк розваг, куди людина приходить, щоб отримати задоволення та відпочити. У такому випадку на перший план виходить процес, а не фінальний результат. Адже виграш – це передусім приємний бонус за пережиті емоції.

Кожен, хто коли-небудь робив ставки на спорт, стикався з відчуттям азарту. Це стан, коли людина пропускає подію крізь себе та емоційно переживає за результат. Іноді гравець навіть може дійти до стану афекту. При чому необов'язково ставити на свою улюблену команду. Роблячи ставку на когось, мимоволі починаєш вболівати за свою інвестицію. Так народжується азарт, який надає ставкам ще більшого смаку.

У період карантину через усім відомі причини більшість спортивних заходів стали недоступними для широкої маси аудиторії. Фанати втратили можливість співати та кричати на улюблених стадіонах.

Однак вболівальники все ще можуть підігрівати інтерес до гри. Онлайн ставки на спорт дозволяють швидко та безпечно реагувати на всі події та робити кожну гру видовищною особисто для себе.

Тому, окрім додаткового заробітку, ставки можуть принести чимале моральне задоволення від перемоги. Хто ж не любить перемагати?

Як вибрати спорт для ставок

Футбол, бокс, теніс, хокей, біатлон, перегони чи баскетбол? Який вид спорту підходить для ставок найкраще? Командний чи індивідуальний? Чіткої відповіді на це запитання не знає ніхто. У кожному виді спорту є свої фаворити та андердоги. У кожному виді спорту стаються сенсації та апсети. Головне правило спорту – вічно перемагати неможливо.

Однак для того, щоб робити ставки на окремий вид спорту, потрібно розуміти його зсередини. Дуже часто за іменем одна команда сильніша за іншу. Проте втрата фізичної форми, травми та інші чинники можуть вплинути на гру.

Тому краще вибрати спорт близький по духу, а головне – який ви розумієте. Це дозволить робити ставки не тільки на перемогу, поразку або нічию. Аналіз гри дозволяє глибше поглянути на ситуацію та зробити вигідну ставку. Наприклад, мюнхенська "Баварія" іде за найбільш щільним графіком серед всіх клубів Європи. Мюнхенці виграли усі трофеї у сезоні-2019/2020, а відтак і зіграли найбільше матчів. Та сили чемпіонів Німеччини не безкінечні, що стало зрозуміли на старті нового сезону Бундесліги. На цьому наголошує відомий аналітик Андрій Колесник у своєму новому відео. "Баварія", хоч і розтрощила "Шальке", але мала проблеми з "Хоффенхаймом" та "Гертою". Першим "Баварія" розгромно програла, а "Герту" дотиснула 4:3. Дивіться аналіз гри "Баварії" від Андрія Колесника: Таким чином можна припустити, що "Баварія" продовжить багато пропускати й втрачати очки там, де це ніхто не очікує. Це дозволяє гравцю робити ставки на суперників "Баварії", адже на них коефіцієнти майже завжди будуть вищі.

Де ставити

Ставки на спорт – це ринок. Тому кожна букмекерська компанія рада новому клієнтові. Однак гравцеві не варто поспішати у своєму виборі. Слід проаналізувати ринок та вибрати компанію, яка найкраще відповідає за основними критеріями.

Букмекерські контори розрізняються за такими параметрами, як:

величина коефіцієнтів;

лінія видів спорту, турнірів і подій;

вибір ставок;

доступні методи платежу і виведення грошей;

легальність і доступність;

насиченість лайва;

зручність сайту, бонуси, служба підтримки.

Наприклад, вигідно робити ставки на Marathonbet, адже це букмекерська контора зі світовим ім'ям. Тут низька маржа, гарні коефіцієти, вигідні бонуси та зручний сайт.

Види ставок

Усього існує три види ставок:

ординар експрес система.

Усі інші – це комбінації. Найпростішим видом ставки є ординар, який не потребує надзвичайних розумових зусиль від нових користувачів.



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Що таке ординар

Мабуть, ставка кожного новачка в букмекерській конторі є ординаром. Ця ставка передбачає, щоб гравець вибрав певний результат. У разі правильної відповіді коефіцієнт множиться на суму ставки, а отримане число в грошовому еквіваленті надходить на рахунок беттора.

Приклад класичного події з потрійним підсумком:

П1 – перемога Команди 1 – коефіцієнт 1.20

П2 – перемога Команди 2 – коефіцієнт 15.0

X – нічия – коефіцієнт – 6.70

Таким чином, зробивши ставку в 100 гривень, у випадку якщо ставка зіграє, ми отримаємо наступний виграш:

ставка на П1 принесе нам 1.20 * 100 грн = 120 грн

ставка на П2 принесе нам 15.0 * 100 грн = 1500 грн

ставка на Х принесе нам 6.70 * 100 грн = 670 грн

Експрес

Це також досить проста ставка, яка передбачає поєднання одинарних ставок. Тобто якщо гравець вирішив ставити відразу на декілька подій, непов'язаних між собою, то можна об'єднати їх в "експрес" і замість декількох окремих ставок зробити одну.

Який плюс експресу? Коли ставка складаються в так званий експрес, їх коефіцієнти перемножуються між собою. У підсумку виграш в разі вдалого збігу обставин буде набагато більшим, ніж якщо б гравець робив кожну ставку окремо.

Зазвичай експрес підходить для видів спорту, де триває регулярний тур і події відбуваються протягом одного чи двох днів.

Мінусом експресу є те, що вгадати, як зіграють всі команди, досить складно. Одним словом, єдина невдача може зіпсувати всі інші прогнози, навіть якщо вони виявилися вдалими.

Втім, гравці мають можливість убезпечити себе. В експресі необов'язково ставити на перемогу чи поразку. Можна робити ставки на подвійний підсумок, на тотал, на тайм, матч і так далі.

Система

Це, мабуть, найскладніший вид ставок, який вимагає чималого досвіду та практики. Система – це експреси в сукупності. Щоб краще зрозуміти, що таке система, краще розглянути приклад:

Команда 1 vs Команда 2 10 – 3.20 – 4.00

Команда 3 vs Команда 4 32 – 5.00 – 10.5

Команда 5 vs Команда 6 95 – 3.40 – 3.85

З цих подій створюється система, після чого робиться ставка. Потрібно визначитися з переможцями:

Команда 1 виграє у Команди 2 – 2.10

Команда 3 виграє у Команди 4 – 1.32

Команда 5 і Команда 6 шість зіграють внічию – 3.40

Які експреси з цих подій складе система?

Експрес 1:

Команда 1 виграє у Команди 2 – 2.10

Команда 3 виграє у Команди 4 – 1.32

Експрес 2:

Команда 1 виграє у Команди 2 – 2.10

Команда 5 і Команда 6 шість зіграють внічию – 3.40

Експрес 3:

Команда 3 виграє у Команди 4 – 1.32

Команда 5 і Команда 6 шість зіграють внічию – 3.40

Ці експреси є системою, на яку гравець робить ставку. Здавалося б, що суттєвої відмінності між експресом та системою немає. Та різниця в тому, що система дозволяє програвати, як би це дивно не звучало. Натомість в експресі, як сказано вище, у разі однієї невдачі згорає вся ставка.

У системі все влаштовано абсолютно інакше. Якщо не зіграє якась подія, то згорять лише ті експреси, до яких вона має стосунок. Водночас все, що залишилося, грає.

Наприклад, якщо не зіграла подія "Команда 1 виграє у Команди 2", то робочим залишився лише "Експрес 3".

Спробуємо пояснити мовою цифр.

Сума ставки ділиться порівну між усіма експресами. Якщо гравець поставити 90 гривен і всі події зіграли, то:

2.10 * 1.32 * 30грн + 2.10 * 3.40 * 30грн + 1.32 * 3.40 * 30грн = 83,16 + 214 + 134,64 = 431,8грн

Якщо не зіграла подія "Команда 1 виграє у Команди 2", то залишається лише "Експрес 3", а це:

1.32 * 3.40 * 30грн = 134,64грн.

Тобто 90 гривень гравця діляться на три різні частини. Як би це дивно не було, однак гравець у будь-якому випадку в плюсі.

Можна також розглянути тотали й фори

Що таке тотали? Це доволі поширений вид ставок, де слід дати прогноз на загальну кількість голів (очок, кутових, штрафних, пенальті, ейсів тощо.) У будьякому поєдинку є ТМ – це тотал менше, й ТБ – це тотал більше.

Наприклад, ставка ТБ1.5 передбачає, що у футбольному матчів обидві команди в сумі заб'ють не менш ніж два голи.

Якщо голів в матчі два або більше, то ставка зіграла, в іншому випадку – програш. Також існують тотали з цілою кількістю голів, наприклад, ТБ2. При такій ставці, якщо забито два м'ячі, то відбувається повернення ставки. Для виграшу необхідно три голи або більше.

Водночас фора залишає місце для фантазії гравця. Фора передбачає "віртуальну" добавку забитих голів однієї з команд. Щоб краще зрозуміти, що таке фора, – наведемо приклад з футболу.

Уявімо, що аналіз перед грою говорить проте, що команда "А" не повинна програти. Тоді ставимо фору на успіх команди "А" +1 або Ф2 (+1). У цьому випадку до фінального результату матчу додаємо один гол команді "А".

Наприклад, якщо гра закінчилася 1:1, то при такій форі команда "А" виграли 2:1, а значить, ставка зіграла. Якщо команда "А" програли 1:0, це означає повернення ставки, а поразка 2:0 або більше – ставка програла.

Нескладно здогадатися, що при нецілих форах (-2.5, +0.5 і т.п.) повернення неможливе.

Чи можливо заробляти на ставках

Навряд чи, приходячи у світ ставок, можна взяти собі ціль заробити на дім, авто чи безбідне життя. Як казав футболіст збірної України Андрій Ярмоленко: "Сьогодні ти на коні, а завтра під конем". Це правило діє і для ставок, де в один день удача на твоїй стороні, а в інший – ні.

Навряд чи є багато людей, які живуть завдяки заробленому на ставках. Простіше зірвати куш та насолоджуватися ним, можливо, протягом значної частини життя.

Наприклад, у Фінляндії нещодавно невідомий поставив 20 центрів, а виграв понад 30 тисяч євро. Як це сталося? Відповідь – неймовірна удача. На подіумі гран-прі Італії Формули-1 сезону-2020 не знайшлося місця жодному з фаворитів сезону. Несподівано дебютну перемогу здобув француз П'єр Гаслі, а за ним фінішували Карлос Сайнс та Ленс Стролл.

В одній з букмекерських контор невідомий зробив ставку на те, хто потрапить на подіум гран-прі Італії. І він спрогнозував переможний для себе результат.

Цікаво, що шанси на те, що на подіум гран-прі Італії потраплять Гаслі, Сайнс та Стролл були 166,990 до одного. Невідомий поставив на такий підсумок скромні 20 центів, що приблизно 6 гривень. Виграш склав 33 398 євро, що понад мільйон гривень.



Фото twitter.com/PierreGASLY

У світі є відразу декілька відомих гравців, які зуміли стати мільйонерами завдяки ставками. Серед них Джо Пета, який заробив чимало на бейсболі.

Слід згадати і про Васу Шана, який виграв вже більше 10 000 000 доларів і продовжує заробляти.

Тоні Блум активно обігравати одну з букмекерських контор, роблячи ставки на футбол. У підсумку букмекерська компанія вирішила йому запропонувати роботу.

Як правильно ставити

Якщо гравець уже визначився, для чого йому потрібно робити ставку, де він прагне її зробити, на який спорт, то залишається тільки навчитися це правильно робити. Досвід приходить з часом, тому в першу чергу новачку потрібно запастися терпінням.

Важливо не ставити всю суму на одну подію. Потрібно вибрати певний грошовий ліміт для ставки, вище якого не робити ставку. Разом з тим, не варто ставити декілька підсумків на одну подію.

Експерти радять не робити ставок на улюблену команду чи спортсмена. Часто вболівальники переоцінюють сили та шанси своїх кумирів на перемогу.

Важливо випрацювати стратегію, яка приносить дохід або принаймні дозволяє виходити в нуль. Якщо стратегія не працює – її потрібно змінювати.

Підготуйтеся морально до того, що програватимете. Від невдач не застрахований навіть найдосвідченіший гравець. Та слід запам'ятати: неможливо робити ставки і ніколи не програвати!

Чи варто співпрацювати з каперами

Капери – це люди, які продають свої прогнози на спорт, даючи змогу покупцю виграти ще більші гроші у букмекерських конторах.

Припустимо, є матч "Барселона" – "Реал". Капер аналізує попередні поєдинки команд, їхні склади та видає нібито точний результат, на який можна поставити гроші. Капер гарантує покупцю вірогідність успіху 80%+ та стабільний плюсовий заробіток.

Існують різні капери. Деяких наймають самі ж букмекерські контори, хтось працює на чесне ім’я, а хтось вигадує афери. Цього не уникнути ніде. Тому перш ніж довіряти комусь – подумайте кілька разів.

З чого почати новачку

Важко в навчанні – легко в бою. Це правило слід взяти на озброєння новачкам, які хочуть увійти у світ онлайн ставок на спорт.

Складнощі будуть обов'язково, але до них можна підготуватися, якщо вивчити типові помилки новачків. Принаймні це зменшить ризики.

Серед поширених помилок початківців слід виділити безсистемну гру. Простими словами, коли гравець немає стратегії. У такому випадку немає сенсу розраховувати на стабільну прибутковість.

Слід виключити нервові зриви через постійне відчуття тиску і побоювання зробити неправильний прогноз.



Фото ATP

Не слід ставити на види спорту, про специфіку яких користувач не має ні найменшого уявлення. Відсутність знань не звільняє від відповідальності за результат.

Вкрай важливо не дозволяти собі значні фінансові втрати в перші дні після початку гри. У противному випадку може виникнути розчарування та сліпе бажання відігратися будь-якою ціною.

Новому гравцеві потрібно не забувати регулярно виводити виграні гроші і вести облік. Слід починати ставити тільки після того, як чітко зрозумієте принцип роботи букмекерських контор і розберетеся в типах ставок.

Не слід розраховувати на величезний прибуток у перші пару тижнів.

Щоб розпочати ставити, слід тільки зареєструватися на сайті вибраної букмекерської контори, поповнити свій депозит і вибрати, на що зробити першу ставку.

У світі ставок також є таке поняття, як маржа.

Що таке маржа? Це те, що букмекер закладає на ту чи іншу подію. Простими словами, це прибуток, який букмекер отримує з певного маркету. Тому чим вища маржа, тим менший у букмекера коефіцієнт. І навпаки – нульова маржа дає можливість отримати значно більший виграш.

Відтак, одним з ключових лайфхаків і золотим правило для початківців є ставки з мінімальною маржею.

До речі: Чому в Marathonbet найнижча маржа серед букмекерів і як це впливає на суму виграшу

Недосвідченим гравцям краще вберегти себе від зайвого ризику і вибирати саме такі ставки. Однак вони повинні бути на фори або тотали, про які було йшлося вище. Чому? Все просто – саме на ці ринки найнижча маржа.