Старейший чемпион мира в тяжелом весе Форман назвал Усика королем бокса

Бой в Лондоне стал роковым для Джошуа, Усик отобрал у британца его чемпионские пояса в тяжелом весе. Поздравил украинца с победой легенда бокса Джордж Форман.

"Сейчас Усик – будущее бокса"

Легендарный Джордж Форман тоже наблюдал за боем года между Александром Усиком и Энтони Джошуа. 72-летний американец поделился впечатлениями от поединка в Лондоне.

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Форману показалось, что британец выглядел напуганным в поединке с украинцем. Энтони казался озадаченным: "Я знаю, что это такое. Он слушает слишком много людей. Нужно определиться и быть собой – панчером".

Американец видит, что у Джошуа есть огромное будущее, если ему удастся научиться использовать свои лучшие качества. Форман не обошел стороной отличную форму Усика, назвав его новым королем тяжелого веса. Будущее бокса будет за украинцем.

Посмотрел бой Джошуа – Усик. Эй Джей показался запуганным? Он потерял свою идентичность. Он думал, следовало ли ему опасаться 12 раундов или же атаковать своей мощью. Усик – типичный левша: если ты меня не ударишь, я получу награду и ударю тебя. С Джошуа что-то было не так. Поздравления королю супертяжелого веса. Сейчас Усик – будущее бокса,

– признался Форман.

Отметим, что именно Форман является самым возрастным чемпионом мира в тяжелом весе в истории, в 45 лет американец завоевал чемпионский титул. Его рекорд мечтает побить Владимир Кличко. Это может стать одной из причин снова увидеть украинца на профессиональном ринге.

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