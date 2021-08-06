Украинский каратист Горуна – бронзовый призер Олимпиады-2020
Источник:24 канал
Станислав Горуна вышел в полуфинал Олимпиады-2020 в кумите (до 75 килограммов). Украинский каратист едет в Украину с бронзовой наградой.
Еще одна "бронза" в Токио
В полуфинальной схватке соперником украинца стал каратист из Италии Луиджи Буза. С первых секунд каратисты не форсировали события, но один балл (юко) в атаке первым заработал итальянец.
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Станислав молниеносно поймал соперника на ошибке и сделал подсечку. Но на балы этот момент не тянул. Еще два балла заработал Буза (0:3). Очень сложно давался этот бой украинцу.
К сожалению, Горуна не смог отыграть отставание и получил "бронзу" Олимпийских игр в Токио. Львовянин принес Украине вторую награду в каратэ на японской земле.
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Путь Горуны в Токио
- Первые две схватки Станислава в Токио завершились победами. В стартовой схватке украинец одолел японца Кена Нисимуру (2:1). А уже в следующей Горуна вырвал победу у американца Томаса Скотта. На последних секундах украинец вышел вперед 2:1 благодаря видеоповтору, который попросил его тренер Антон Никулин.
- Следующие две схватки завершались для украинца не лучшим образом – мировая против венгра Габора Харспатаки (0:0) и поражение от египетского каратиста Абдалла Абделазиза (1:4).