Второй медали Украины по карате быть
32-летний львовянин был одной из надежд Украины на олимпийские награды в Токио. Станислав Горуна с двух побед стартовал на японской земле в весовой категории до 75 килограммов (кумитэ).
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Сперва перед украинцем не устоял японец Кен Нисимура (2:1). Вторая схватка Горуны была очень драматичной. Соперником украинца стал неуступчивый американец Томас Скотт. Представитель США первым добыл очко, но быстро равновесие восстановил Станислав. На последних секундах украинец вышел вперед 2:1 благодаря видеоповтору, который попросил его тренер Антон Никулин.
Важный выход в полуфинал
В третьем поединке Горуна расписал мировую с венгром Габором Харспатаки – 0:0. После трех поединков украинец набрал 5 очков (2 победы, 1 ничья) и гарантированно пробился в полуфинал. Минимум "бронза" уже будет в руках нашего каратиста.
В последней схватке группы Горуна вышел на татами против египтянина Абдалла Абделазиза. Первым три очка взял соперник Станислава. Египтянин набрал еще одно очко. Горуна впервые уступил в Токио – 1:4.