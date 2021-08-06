Второй медали Украины по карате быть

32-летний львовянин был одной из надежд Украины на олимпийские награды в Токио. Станислав Горуна с двух побед стартовал на японской земле в весовой категории до 75 килограммов (кумитэ).

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Сперва перед украинцем не устоял японец Кен Нисимура (2:1). Вторая схватка Горуны была очень драматичной. Соперником украинца стал неуступчивый американец Томас Скотт. Представитель США первым добыл очко, но быстро равновесие восстановил Станислав. На последних секундах украинец вышел вперед 2:1 благодаря видеоповтору, который попросил его тренер Антон Никулин.

Следует отметить, что уже второй день подряд Никулин своими видеопросмотрами приносит важные победы украинским каратистам. 5 августа он таким действием помог Анжелике Терлюге, которая завоевала историческое "серебро" для Украины в Токио.

Важный выход в полуфинал

В третьем поединке Горуна расписал мировую с венгром Габором Харспатаки – 0:0. После трех поединков украинец набрал 5 очков (2 победы, 1 ничья) и гарантированно пробился в полуфинал. Минимум "бронза" уже будет в руках нашего каратиста.

В последней схватке группы Горуна вышел на татами против египтянина Абдалла Абделазиза. Первым три очка взял соперник Станислава. Египтянин набрал еще одно очко. Горуна впервые уступил в Токио – 1:4.

Украинский каратист вышел в полуфинал Олимпийских игр. Схватка украинца за выход в финал состоится 6 августа не раньше 14:22.