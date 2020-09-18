Стало известно, какой телеканал покажет Первый матч "Динамо" против " Гента"
Киевское "Динамо" встретится с "Гентом" в раунде плей-офф отбора Лиги чемпионов. Команды сыграют два поединка, после чего победитель отправится в групповой этап ЛЧ, а проигравший довольствуется Лигой Европы.
Транслировать встречу будет телеканал "Футбол 2", а не "2+2", как было в случае с поединком против АЗ. Об этом сообщает ТК "Футбол".
К слову "Динамо" сыграет с "Гентом" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов: где и когда состоятся матчи
Игры состоятся 23 сентября в Бельгии и 29 сентября в Киеве. Первый матч начнется в 21:55.
Напомним, что каналы 1+1 media являются официальными трансляторами домашних матчей "Динамо" в УПЛ.
Как "Динамо" и "Гент" вышли в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Обе команды в квалификации Лиги чемпионов идут так называемым путем "представителей лиг". Они стартовали с третьего квалификационного раунда. И попали в сеянные команды, поэтому не могли сыграть друг против друга на этой стадии турнира.
Учитывая, что жеребьевка следующего раунда (плей-офф квалификации) произошло еще до того, как были сыграны матчи предварительного раунда, а украинские и российские клубы разводят при жеребьевке, то единственным возможным соперником "Динамо" выпадал победитель пары "Гент" – "Рапид". Однако для этого и самим киевлянам надо было обыграть нидерландский "АЗ Алкмаар".
- "Динамо" победило АЗ со счетом 2:0. Голами отметились Родригес и Шапаренко.
- "Гент" дома обыграл "Рапид" 2:1. Второй гол за бельгийскую команду забил украинец Роман Яремчук. Он отличился ударом с пенальти. А еще один украинец Роман Безус вышел на поле на замену во втором тайме. Игорь Пластун же не попал в заявку на этот матч.