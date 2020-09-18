Київське "Динамо" зустрінеться з "Гентом" в раунді плей-оф відбору Ліги чемпіонів. Команди зіграють два поєдинки, після чого переможець відправиться в груповий етап ЛЧ, а той, хто програв задовольняється Лігою Європи.

Транслювати зустріч буде телеканал "Футбол 2", а не "2+2", як було у випадку з поєдинком проти АЗ. Про це повідомляє ТК "Футбол".

До слова "Динамо" зіграє з "Гентом" в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів: де і коли відбудуться матчі

Ігри відбудуться 23 вересня в Бельгії і 29 вересня в Києві. Перший матч розпочнеться о 21:55. Телеканал матчу-відповіді поки невідомий.

Нагадаємо, що канали 1+1 media є офіційними трансляторами домашніх матчів "Динамо" в УПЛ.

Як "Динамо" та "Гент" вийшли в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Обидві команди в кваліфікації Ліги чемпіонів йдуть так званим шляхом "представників ліг". Вони стартували з третього кваліфікаційного раунду. І потрапили до сіяних команд, тому не могли зіграти один проти одного на цій стадії турніру.

Зважаючи, що жеребкування наступного раунду (плей-офф кваліфікації) відбулося ще до того, як були зіграні матчі попереднього раунду, а українські та російські клуби розводять при жеребкуванні, то єдиним можливим суперником "Динамо" випадав переможець пари "Гент" – "Рапід". Однак для цього і самим киянам треба було обіграти нідерландський "АЗ Алкмаар".