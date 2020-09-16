"Динамо" сыграет с "Гентом" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов: где и когда состоятся матчи
Соперником "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов станет бельгийский "Гент". На этот раз команды проведут два матча друг против друга.
Согласно жребию, первый матч в этой паре состоится в Бельгии 22 сентября. Ответный матч команды проведут в Киеве 29 сентября.
Примечательно "Динамо" в ярком матче обыграло АЗ и вышло в плей-офф Лиги чемпионов: видео
Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов.
Как "Динамо" и "Гент" вышли в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Обе команды в квалификации Лиги чемпионов идут так называемым путем "представителей лиг". Они стартовали с третьего квалификационного раунда. И попали к сеянным командам, поэтому не могли сыграть друг против друга на этой стадии турнира.
Учитывая, что жеребьевка следующего раунда (плей-офф квалификации) произошла еще до того, как были сыграны матчи предварительного раунда, а украинские и российские клубы разводят при жеребьевке, то единственным возможным соперником "Динамо" выпадал победитель пары "Гент" – "Рапид". Однако для этого и самим киевлянам надо было обыграть нидерландский "АЗ Алкмаар".
- "Динамо" победило АЗ со счетом 2:0. Голами отметились Родригес и Шапаренко.
- "Гент" дома обыграл "Рапид" 2:1. Второй гол за бельгийскую команду забил украинец Роман Яремчук. Он отличился ударом с пенальти. А еще один украинец Роман Безус вышел на поле на замену во втором тайме. Игорь Пластун же не попал в заявку на этот матч.